Alessia Mancini svela la tecnica per “sgranare” la melagrana: semplice e senza fatica

Come sgranare la melagrana in pochissimo tempo? Alessia Mancini ha svelato il suo trucco per un risultato pazzesco senza la minima fatica.

Tra le artiste più apprezzate dello show business italiano c’è senz’altro anche lei: Alessia Mancini. L’ex star di Non è la Rai si è affermata come una celebrità a tutti gli effetti, grazie non solo al talento incredibile ma anche per la bellezza che da sempre la contraddistingue. Con il tempo la Mancini si è allontanata sempre di più dalle telecamere, preferendo il mondo dei social e la tranquillità della famiglia. Da anni ormai Alessia Mancini è sposata con il conduttore Flavio Montrucchio, con il quale ha avuto due figli: Mya (2008) e Orlando (2015). Da diverso tempo la showgirl della provincia romana è molto attiva sui social, dove si è affermata come un’influencer a tutti gli effetti.

Qui, tra foto e video, la Mancini non manca mai di interagire con i tantissimi fan che la seguono, ai quali è molto affezionata. Con loro la bella Alessia condivide i momenti di vita quotidiana tra vacanze da sogno e ricette originali e super gustose. Proprio ai fan che la seguono, la Mancini ha mostrato il suo metodo innovativo per sgranare la melagrana senza la minima fatica. La showgirl ha mostrato tutti i procedimenti in un video tutorial sui social, ecco come fa.

Alessia Mancini, il tutorial sulla melagrana è già virale

Nella sua cucina modernissima e con in mano un bel contenitore di melograni, Alessia Mancini è pronta a sgranarli per realizzare tante squisite ricette a base di questo frutto tipicamente invernale. Come ha affermato la showgirl nella didascalia che accompagna il video, si tratta di un metodo che lei stessa ha imparato qualche tempo fa, e che non poteva non condividere con i suoi adorati followers.

Munitasi di una ciotola capiente, la Mancini inizia a lavorare la prima melagrana. Con un coltello la showgirl incide la parte superiore, fino a togliere via il primo disco. A questo punto, con lo stesso coltello, l’artista procede ad incidere tutto il frutto, creando degli spicchi in verticale. Una volta terminati tutti i tagli, arriva la parte divertente! Cucchiaio di legno alla mano, la Mancini inizia a colpire la melagrana, facendo cadere tutti i chicchi rossi nella ciotola.

Il metodo così innovativo ha colpito in positivo i followers della Mancini, che l’hanno ringraziata nei commenti per il suggerimento molto utile. Una volta sgranata tutta la melagrana, non resta che ripulirla da eventuali parti bianche che sono cadute dal frutto e i chicchi sono così pronti per essere utilizzati in tante buonissime ricette.