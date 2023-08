Alessia Mancini sospesa nel vuoto: l’esperienza adrenalinica che toglie il fiato

Scarica di adrenalina per Alessia Mancini, che ha voluto provare un’esperienza a dir poco pazzesca. Che cosa ha fatto?

Quello di Alessia Mancini si conferma come uno tra i nomi più chiacchierati del momento. Il merito è non solo della bellezza acqua e sapone ma anche del talento che la showgirl ha dato prova di avere. Grazie alla sua simpatia innata e alla spigliatezza di fronte alle telecamere, la Mancini ha preso parte a svariati show televisivi, che l’hanno consacrata come una celebrità a tutti gli effetti.

Showgirl, conduttrice, attrice e chi più ne ha più ne metta, Alessia Mancini vanta una carriera che farebbe impallidire chiunque nel suo stesso settore. Nel corso degli anni l’artista originaria della provincia romana ha collezionato un successo dopo l’altro, fino a diventare una vera celebrità nel mondo dello spettacolo. Ma non è solo il piccolo schermo il regno della bella Alessia.

Con il passare del tempo la Mancini si è affermata anche nel mondo del web, grazie ai profili social che possiede. Qui il volto di Non è la Rai ama interagire con i tantissimi fan che la seguono e che non si perdono mai nessuna novità che la riguarda. Anzi, proprio loro non hanno potuto fare a meno di notare alcune immagini che la Mancini ha condiviso di recente. Di che cosa si tratta?

Alessia Mancini, botta di adrenalina sui social

Dopo una stagione intensa come quella che si è conclusa da poco, la Mancini ha deciso di regalarsi qualche momento di meritato relax. Come meta per le sue vacanze estive, la conduttrice ha scelto un vero e proprio paradiso tropicale: l’Indonesia. Qui, e per la precisione a Bali, la Mancini è atterrata insieme al marito Flavio Montrucchio e ai figli Mya e Orlando.

Nella splendida Indonesia, la famiglia Mancini-Montrucchio ha deciso di dedicarsi al totale relax, senza farsi scappare l’occasione di sperimentare qualche nuova avventura. È il caso della celebre Alessia, che ha voluto provare una delle attrazioni più gettonate della zona: l’altalena gigante. Si tratta di una normale altalena, montata però ad un’altezza tale da consentire ampi movimenti. A bordo di essa, infatti, sembra proprio di volare nel vuoto.

Nata a Marino nel 1978, Alessia Mancini figura tra le protagoniste indiscusse della televisione italiana. Diventata famosa da giovanissima, la showgirl ha prestato il suo volto a programmi amatissimi tra cui Non è la Rai, Passaparola, La sai l’ultima?, ma anche Mezzogiorno in famiglia, L’isola dei famosi e tanti altri ancora.