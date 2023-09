Alessia Mancini, la ricetta della delizia autunnale che cuoce in padella: trionfo di bontà

Questa ricetta di Alessia Mancini è in grado di convincere anche i palati più schizzinosi. Ecco come preparare una torta ai fichi in padella.

L’autunno è la stagione perfetta per sviluppare la visione creativa. I colori delle foglie, il clima che cambia e la routine quotidiana che torna a regalare inaspettate emozioni non fanno altro che stimolare la fantasia. Questo, ovviamente, vale anche per la cucina.

Alessia Mancini, tramite la sua pagina di Instagram, ha deciso di condividere una ricetta davvero particolare con i suoi follower. Si tratta di una torta deliziosa da preparare in padella. Gli ingredienti sono davvero facili da reperire e, con le sue indicazioni, non ci sarà alcun problema nella realizzazione. Il risultato sarà davvero incredibile.

Tutte le indicazioni per preparare un’ottima torta ai fichi: pronta in meno di un’ora

Alessia Mancini è solita proporre ricette originali, sane e sempre all’avanguardia. I suoi follower, ogni volta, sono lieti di poter accogliere nuovi piatti da sperimentare. Nelle ultime ore, ha deciso di dedicare un post a una torta da preparare in padella. È adatta alla stagione autunnale e il suo sapore sarà in grado di soddisfare ampiamente le aspettative.

Ingredienti per una padella da 24 cm

15 fichi

170 g di yogurt

2 uova

170 g di farina 00

30 g di burro

30 g di olio di semi di girasole

8 g di lievito

50 g di zucchero semolato + 2 cucchiai

Procedimento

Si consiglia di iniziare dai fichi. Andranno lavati con cura e poi tagliati a metà. La buccia non dovrà essere eliminata perché sarà parte integrante della ricetta. Le 2 uova devono essere aperte e posizionate in una ciotola abbastanza capiente.

Con l’uso di una frusta o di un altro strumento adatto, andranno mescolate fino a ottenere una consistenza schiumosa. A questo punto, si dovrà procedere con l’aggiunta dello zucchero, dello yogurt e della farina 00 setacciata con il lievito. Gli ingredienti andranno amalgamati con cura, in modo da avere un risultato omogeneo.

In una padella a parte, dopo aver sciolto il burro, si dovranno aggiungere due cucchiai di zucchero e, successivamente, i fichi. La buccia, ancora presente, andrà posizionata verso l’alto. A questo punto, sarà possibile versare sopra l’impasto preparato in precedenza. Si consiglia di far cuocere a fuoco lento per cerca 25/30 minuti. Tale procedura andrà ripetuta anche per l’altro lato. La durata, però, non dovrà superare i 7/8 minuti. In caso di difficoltà, si consiglia di aiutarsi con della carta forno circolare e un coperchio.

A questo punto, la torta sarà pronta per essere servita. Prima di posizionarla sul piatto finale, però, è preferibile di ricorrere di nuovo alla carta forno. Il rischio che rimanga attaccata alla superficie, infatti, è alto.