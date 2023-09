Alessia Mancini, la ricetta dei “Sate ayam” fa venire l’acquolina in bocca: come si preparano questi spiedini cremosissimi

Con questa ricetta, condivisa sui social da Alessia Mancini, sarà possibile preparare degli ottimi Sate ayam.

Alessia Mancini ha deciso di condividere una nuova ricetta con i suoi follower. Questa volta, si tratta di un piatto etnico, assaggiato in Indonesia e in Thailandia. La diretta interessata ha ammesso di averlo gradito molto, però, ha provato a utilizzare meno spezie in modo da renderlo accessibile a ogni palato.

I Sate ayam, sostanzialmente, sono degli spiedini di pollo con salsa alle arachidi. Basta osservarli per farsi venire l’acquolina in bocca. Anche le persone che non amano molto sperimentare in cucina si non potranno resistere al sapore intenso e deciso di questa pietanza. Inoltre, gli ingredienti sono tutti facilmente reperibili.

Come preparare dei perfetti Sate ayam: la ricetta di Alessia Mancini

I Sate ayam sono ottimi se si vuole donare un po’ di etnicità alla propria cucina. In Indonesia sono davvero molto apprezzati e anche i bambini non faranno alcuna resistenza. Questa pietanza è perfetta per sorprendere gli amici o per regalare qualche emozione in più durante la tipica cena in famiglia. Si tratta di una valida alternativa alle comuni ricette nostrane.

Ingredienti per 6/8 persone

Petto di pollo da tagliare a strisce

Olio

Sale

Zenzero

Pepe

Uno spicchio d’aglio

Bastoncini di bambù

Acqua fredda

Ingredienti per la salsa

180 g di crema di arachidi al naturale

1 cucchiaino di peperoncino tritato o in polvere

1 spicchio d’aglio tritato

3 cucchiaini di zucchero (si possono sostituire anche con dello sciroppo d’acero)

3 cucchiaini di succo di lime

150 ml di acqua calda

Procedimento

È importante partire dal petto di pollo. La carne va tagliata a fette e poi a strisce sottili, di circa 2 o 3 cm. Per dargli il giusto sapore, bisogna farla marinare in una miscela di olio, sale, pepe, aglio, zenzero grattugiato e lime. In base ai propri gusti, però, è possibile aggiungere anche curcuma e coriandolo.

Adesso, sarà necessario coprire il pollo con una pellicola trasparente per alimenti e riporlo in frigorifero. È preferibile mettere subito gli spiedini in bambù in una bacinella di acqua fredda, in modo da non dover aspettare dopo.

Per quanto riguarda la salsa, bisogna frullare insieme tutti gli ingredienti, aggiungendo in modo graduale 100 ml di acqua calda. Si consiglia di procedere lentamente, fino a ottenere una consistenza cremosa e priva di grumi.

Arrivati a questa fase, le strisce di carne vanno posizionate sugli spiedini, cercando di creare un’onda. In caso contrario, la carne potrebbe staccarsi. La cottura andrà eseguita sul barbecue o sulla griglia. Alla fine, poco prima di servirlo, basterà versare una quantità generosa di salsa sul risultato ottenuto.