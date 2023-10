Alessandro Borghese, quando il matrimonio fu ‘per errore’: il racconto del cuoco

Alessandro Borghese racconta: un viaggio in aereo e un matrimonio per errore sono stati gli elementi chiave di un amore che dura da 14 anni.

Quando pensiamo ad Alessandro Borghese è inevitabile classificarlo come un cuoco affermato, conduttore televisivo, autore di libri, ma soprattutto, un amante del suo ruolo. Non a caso, il noto chef s’innamora dei fornelli sin da ragazzo, quando si iscrive a soli 17 anni all’International School di Roma, dove consegue il diploma solamente l’anno dopo. Oltre a questa passione, Borghese ha sempre parlato con un certo orgoglio dell’amore per sua moglie, colei che ha conosciuto proprio durante il lavoro.

Lei, infatti, lavorava in un’azienda che in quel periodo cercava un giovane chef per lanciare un videogioco sulla cucina. “Mi chiamò questa signorina Wilma. Dopo sei mesi ci siamo sposati. Fu un colpo di fulmine. Lei era già fidanzata, si doveva sposare. Ho fatto un “furto”, ha raccontato al Corriere. Da questo amore sono nate due figlie: Alexandra e Arizona.

Alessandro Borghese e Wilma Oliviero: la storia di un matrimonio per ‘errore’

La loro storia iniziò nel 2008, quando la giovane Wilma era ancora fidanzata, ma non aveva alcuna intenzione di metter su famiglia. Come affermato dalla stessa, Alessandro è stato una sorta di ciclone; la ragione per cui, da donna incentrata sulla carriera, ha deciso che quell’uomo era colui che da lì a poco l’avrebbe accompagnata per tutta la vita. Ad oggi, dopo 14 anni dal matrimonio, lo chef racconta con orgoglio la buffa, quanto romantica proposta di matrimonio.

Tutto sappiamo di Alessandro Borghese, ma chi è invece la moglie? Wilma è un ex modella ed ex imprenditrice che oggi gestisce la AB Normal, società che si occupa di tutte le attività del marito, sia dei programmi tv che dei ristoranti. La donna, nata a Telese Terme, ha spiegato a Verissimo le dinamiche del loro primo incontro. In quel periodo stava lavorando insieme al videogioco Cooking Mama. Nella ricerca dello chef da ingaggiare, l’amica, nonché ex velina di passaparola Alessia Ventura, le cede il numero di Alessandro. Da lì a poco nasce un grande amore.

Durante un viaggio in aereo dove entrambi erano presenti, c’erano alcune turbolenze che hanno causato l’agitazione delle signore a bordo. In quel momento, Alessandro Borghese chiede: “Wilma ci spostiamo?”, ma lei gli è letteralmente saltata addosso pronunciando un sì alquanto deciso.“Io ero un po’ sorpreso dal fatto che per spostarci c’era tutta questa emozione”, racconta Borghese. Effettivamente Wilma ha capito “ci sposiamo”. “Per non deluderla alla fine l’ho sposata”, ha raccontato ironico nello studio di Verissimo. Destino? Errore madornale? Ad oggi la coppia ha due splendide figlie ed un matrimonio che dura da più di 10 anni.