Alberto Matano, frecciata a Myrta Merlino dopo poche puntate di Pomeriggio Cinque: “Stesso format”

Alberto Matano paragona il nuovo Pomeriggio Cinque con La Vita in Diretta: “il modello sembra essere quello” ma “non è la prima volta”.

Da pochi giorni è iniziata la nuova edizione di Pomeriggio Cinque con la conduzione di Myrta Merlino al posto della storica Barbara D’Urso. Dopo 15 anni dalla nascita, non solo vediamo la sostituzione di conduzione, ma il cambiamento dello stesso format. In questa prima settimana, il pubblico ha avuto modo di dire la sua attraverso i social, ma da quanto emerso, la platea sta facendo ancora fatica a digerire il cambiamento.

Fra i vari commenti conservatori e non, emergono molte persone che sostengono la teoria secondo la quale il nuovo format assomiglia incredibilmente a La vita in Diretta, programma trasmesso su Rai1 nella fascia oraria pomeridiana. Il programma debutterà nella sua nuova stagione lunedì 11 settembre, ma prima di allora, lo stesso conduttore Alberto Matano ha espresso il suo parere al riguardo.

Alberto Matano e la frecciata a Myrta Merlino

Alberto Matano, prima del ritorno in televisione con La Vita in Diretta, ha rilasciato un’intervista a Libero.it, dove ha parlato del nuovo format di Pomeriggio Cinque con la nuova conduzione di Myrta Merlino. “Ho visto la prima puntata, e ho letto anche tante cose in giro, sui social, dove molti utenti hanno commentato che quest’anno a Pomeriggio 5 si rifanno un po’ al nostro format. E questo non può che farmi piacere”. Il conduttore prosegue.

“Ognuno poi ci mette la sua cifra ovviamente, però il modello sembra essere quello della Vita in Diretta; anche la nuova scenografia mi sembra che richiami un po’ la nostra, quindi questo mi fa piacere, vuol dire che abbiamo indovinato un format”. Poi conclude con un’ulteriore affermazione: “ D’altronde, non è la prima volta che i competitor guardano al servizio pubblico, quindi: bene!”.

Ovviamente, nelle parole del conduttore si può leggere un evidente orgoglio per il lavoro svolto, ma nel contempo, sembra lanciare una palese battuta sul fatto che il nuovo format Mediaset, è l’ennesima copia di un prodotto Rai. Tuttavia, per lanciare un’ulteriore frecciata al programma, In queste ore ha pubblicato una presentazione della nuova partenza con lo studio rinnovato, ma come ammesso da lui stesso “Formula che vince non si cambia”. Nel video di presentazione, mostra i lavori in corso, affermando: “Ci sono io, ci sono gli inviati, c’è la squadra…c’è La Vita in Diretta quella vera”.