Aiuto mi è scaduto il fondotinta! Cosa succede se lo metti? Fai attenzione a questo particolare

Come capire se il fondotinta è scaduto e perché è importante fare attenzione ad alcuni particolari: eviterai diversi rischi.

Dall’illuminante al primer, fino agli innumerevoli prodotti per realizzare un perfetto contouring. L’universo del make-up, oggi più che mai, presenta un’enorme quantità di scelta, con cosmetici che permettono di valorizzare al meglio ogni singolo dettaglio del nostro visto. Tra le migliaia di prodotti presenti in commercio, però, ce ne sono alcuni essenziali, quelli che non possono proprio mancare nel nostro beauty case. Quelli come il fondotinta.

Da applicare dopo un velo di crema idratante, il fondotinta rappresenta la base trucco per eccellenza e serve principalmente a donare al viso un aspetto omogeneo, coprendo macchie ed eventuali imperfezioni della pelle. La regola numero 1 è quella di scegliere texture e formula adatte alle caratteristiche specifiche della propria pelle (secca, grassa ecc), per poi dedicarsi alla ricerca della tonalità adatta, che sappia mixarsi alla perfezione con l’incarnato. Una volta trovato il prodotto perfetto per te, c’è una cosa che non devi mai dimenticare: il fondotinta ha una data di scadenza. Come tutti gli altri cosmetici, anche questo può essere utilizzato entro un arco di tempo limitato e, nel caso del fondotinta, trascurare questa indicazione può portare conseguenze piuttosto spiacevoli.

Fondotinta scaduto, i segnali da non trascurare: quando e perché va davvero buttato

Forse non tutti lo sanno ma, proprio come per gli alimenti, anche i trucchi hanno una scadenza. È possibile trovarla su ogni prodotto (generalmente sul retro), affiancata al disegno di un barattolino aperto. Si tratta del PAO, il “period after opening” , che indica il tempo entro cui è possibile utilizzare il prodotto dopo l’apertura. Un tempo che, a seconda del cosmetico, può variare dai sei mesi (6M sulla confezione),ai dodici mesi, ma anche 24 o 36 nel caso di alcuni prodotti in polvere, molto più duraturi. Come capire se un fondotinta è davvero da buttare?

Se alcuni prodotti, come gli ombretti, possono essere utilizzati anche dopo la scadenza (purché non presentino chiari segni di deterioramento), non è questo il caso dei cosmetici liquidi come il fondotinta. Generalmente, la scadenza del prodotti cremosi non supera i dodici mesi e si tende a consumarli prima che scadano, ma se così non fosse ci sono alcuni particolari da ‘testare’ per capire è il caso di gettarli via.

Se noti anche un piccolo cambiamento per quanto riguarda odore o consistenza (macchioline, liquidi separati), è il caso di sostituire il prodotto con un nuovo. E non solo perché il prodotto ha ormai perso la sua efficacia. Entrando in contatto con tutte le zone più delicate del viso, l’utilizzo di un cosmetico scaduto può provocare irritazioni cutanee, rossori e reazione allergiche, soprattutto in caso di pelli molto sensibili.