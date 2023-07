Ainett Stephens, risponde una volta per tutte a Pino Insegno: “Pretenderei delle scuse”

Ainett Stephens risponde a Pino Insegno che l’ha definita troppo grande: “Pretenderei delle scuse come minimo“. La risposta del comico.

Continua ad interessare l’opinione pubblica il botta e risposta social tra Pino Insegno e Ainett Stephens, ex gatta nera della prima edizione de Il Mercante in fiera. Il comico sarà tra i protagonisti della nuova stagione Rai. E’ stato scelto per condurre Il Mercante in fiera, ma anche L’Eredità che tornerà in video da Gennaio 2024. Le prime dichiarazioni d’Insegno sul suo ritorno in tv stanno facendo discutere. L’ex componente della Premiata Ditta ha infatti riferito che attualmente il ruolo della gatta nera è ancora vacante, ha poi aggiunto che Ainett Stephens oggi è “troppo grande” per riprendere quello che fu il suo posto per mesi.

Le parole d’Insegno non sono state accolte con favore dalla showgirl che ha immediatamente risposto al comico attraverso i suoi canali social. Ainett oggi è una splendida quarantenne, è in grande forma ed è una donna sicura di se. Fasciata in un bellissimo abito rosso l’ex gatta nera ha risposto per le rime al neo conduttore a cui ha ribadito di non sentirsi affatto vecchia, ne tanto meno brutta: “L’incaricato della trasmissione in questione ha fatto un commento dicendo che non mi ha riconfermato perché sono invecchiata. Sono rimasta più male per questo, nel vedere che oggi come oggi ci sono persone che hanno anche loro un’età importante e sono rimaste ancorate ai vecchi retaggi secondo cui le donne a 40 anni sono vecchie.”

La modella venezuelana è sorpresa del fatto che ancora oggi esistono certi retaggi culturali legati alle donne e alla loro età. Retaggi che andrebbe superati e che rivelano la pochezza di certi pensieri e affermazioni: “I 40 sono ancora più belli dei 30 e dei 20 . Perché oggi ho più consapevolezza, e quelle insicurezze che mi preoccupavano quando avevo 20 anni adesso non le ho. La donna oggi non deve più preoccuparsi di non apparire bene, perché abbiamo il potere di esprimerci e non viviamo più soggiogate dai maschietti.” Ainett si è poi rivolta direttamente al conduttore a cui ha fatto gli auguri per la trasmissione ma gli ha anche chiesto palesemente delle scuse.

Pino Insegno: “Non capisco perchè dovrei scusarmi”

Le parole di Ainett non sono passate inosservate e hanno dato vita ad un polverone mediatico non indifferente che tuttavia non ha toccato Pino Insegno. L’attore raggiunto da TvBlog ha ribadito che con la modella va tutto bene. Ha poi aggiunto di non comprendere perchè dovrebbe scusarsi: “Non capisco perché dovrei scusarmi, è una mia amica. Ho parlato con lei, le ho mandato un messaggio vocale, le ho detto di non prendersela.”

Insegno ha poi concluso: “E poi anche se avessi detto che è diventata un po’ più grande, e ripeto, non l’ho detto, è un’offesa? Non ho capito quali scuse dovrei fare. Anche io sono diventato grande”.