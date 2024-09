Affari tuoi, lacrime in studio mentre si parla (anche) di Amici di Maria De Filippi

Stefano De Martino sta prendendo il ritmo di questo nuovo incarico, la conduzione di Affari Tuoi. Il programma, che ha più di vent’anni, con la conduzione di Amadeus nelle ultime edizioni ha raccolto un successo incredibile ed ha attirato a sé un pubblico intergenerazionale. Forse anche per questo motivo, la Rai ha deciso di proporre alla conduzione un nome giovane e fresco, che potesse in qualche modo mantenere affiliati anche i Millenials e Gen Z catturati da Amadeus.

Se nella prima puntata di lunedì la concorrente del Veneto si è portata a casa 100mila euro, nella seconda il simpatico dell’Emilia Romagna ne ha vinti ben 70mila, mentre ieri sera Rosa Paola e Xavier, prossimi al matrimonio, hanno strategicamente accettato un’offerta da 30mila, per poi scoprire che nel loro pacco ce n’erano “solo” 15mila. Nel corso della puntata, però, si è parlato anche di Maria De Filippi: ecco perché.

Il prossimo matrimonio

Come vuole il programma, Stefano De Martino ad Affari Tuoi è chiamato a scendere un po’ nel personale del concorrente che si trova davanti, così da raccontare al pubblico la sua storia, i suoi progetti e tutto ciò che l’ha portato lì. Concorrente di mercoledì 4 settembre è Rosa Paola della Basilicata che, inizialmente con il pacco numero 3, giocava a fianco del compagno Xavier con in testa un solo obiettivo: il matrimonio, che celebreranno a settembre.

“Ci unisce qualcosa che va al di là dell’amore, il mutuo” hanno detto, sorridendo e dimostrandosi simpatici e alla mano. Alla fine, dopo aver cambiato il loro pacco numero 3 con il pacco numero 12, hanno accettato un’offerta da 30mila euro: nel loro pacco, svelato a fine puntata, c’erano 15mila euro.

La passione del canto

A un certo punto, Rosa Paola ha raccontato che nella vita ha una grande passione, quella del canto. Stefano De Martino, quindi, ne ha approfittato e le ha chiesto di intonare qualcosa per tutto il pubblico. La concorrente ha scelto “Eppure Sentire” di Elisa, dedicandola al suo papà che non c’è più. Dopo un momento di commozione, poi, Rosa Paola ha anche ammesso che nel suo passato ci sono i provini di Amici: “Ho studiato canto e ho fatto i provini di Amici l’anno dopo di te Stefano!“ ha detto al conduttore, che quindi si è stupito di quanto il mondo sia piccolo.

Di fatto, sebbene sembri che in questo caso Maria De Filippi non abbia avuto la stessa influenza che invece ha avuto per la vita e per la carriera di De Martino, comunque il canto continua a far parte della quotidianità di Rosa Paola, che di fatto ha dimostrato una voce davvero d’oro.