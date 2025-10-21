Addio alle macchie di make up con la soluzione immediata, non rimarranno aloni

Come puoi dire addio a macchie di make up in modo facile e veloce, basta davvero poco, la soluzione è alla portata di tutti.

Non c’è cosa più fastidiosa delle macchie di trucco sui vestiti che non vanno via, ma come si può rimediare? Rimuovere le macchie di make up non è poi così difficile con la soluzione immediata ti assicuro che non rimarranno aloni. È capitato a tutte di distrarsi e ci si macchia con del fondotinta sul colletto della camicia, piuttosto che la macchia di rossetto e non si sa cosa fare.

Non bisogna farsi prendere dal panico, come dice il proverbio la calma è la virtù dei forti, bastano pochi e giusti accorgimenti, qualche rimedio e potrai far sparire le macchie di trucco anche le più ostinate, così da non rovinare i tessuti. Vediamo come!

Come eliminare le macchie di make up dai tessuti: la soluzione definitiva

Ovviamente non tutti i make up sono uguali ci sono quelli con base oleosa, cerosa o pigmentata occorrono soluzioni specifiche. Ogni tipo di macchia da cosmetico richiede lo stesso tipo di trattamento.

Se macchiamo il vestito con la cipria va via con molta facilità, basta spazzolare un po’, mentre il fondotinta si procede con il trattamento con il sapone di Marsiglia o con qualche goccia di detersivo per piatti che è un ottimo sgrassante, strofinare delicatamente con una spugnetta morbida. Procedere poi al risciacquo con acqua fredda e lasciare asciugare all’aria.

Nel caso di macchie da fondotinta waterproof è necessario mescolare alcol denaturato e acqua in parti uguali, tamponare poi sulla macchia e procedere al risciacquo. Non si consiglia di trattare con acqua calda perché la macchia potrebbe fissarsi.

In caso di rossetti, lucido labbra le macchie sono più difficili di quelle di smalto per le unghie. Il rossetto è molto grasso e colorato, necessita di un mix tra sapone e alcol. Mentre in caso di macchie di mascara e eyeliner vanno via con acqua tiepida e prodotti sgrassanti. Il trucco per non fare pasticci è usare lo struccante bifasico, distribuire un po’ di prodotto direttamente sul dischetto e metti sulla macchia, lascia agire per 5 minuti. Non si deve assolutamente strofinare, tampona fino a rimuovere il grosso. Poi lavare con acqua e sapone neutro, poi lascia asciugare all’aria. Prima di procedere con l’eliminazione della macchia si consiglia di fare sempre delle prove se si preferisce usare lo smacchiatore, metterne un po’ sugli angoli interni o poco visibili del tessuto.

Ricorda sempre di pretrattare i tuoi capi agendo direttamente sulla macchia prima del lavaggio, usando solo prodotti non aggressivi, usare sempre acqua fredda e pulisci con delicatezza. Lo sai che le macchie di make-up le puoi evitare? Scopri come!

Come evitare nuove macchie di make-up

La prevenzione è la chiave! Sarebbe preferibile poggiare un panno o asciugamano sul petto quando ci si trucca. Piuttosto è necessario lasciar asciugare il fondotinta prima di infilarsi i vestiti. Se si macchiano tessuti bisogna eliminare le macchie subito prima che si fissano. Per alcune donne le macchie di make-up possono sembrare un disastro, ma con pochissimi e semplicissimi step riuscirai a dire addio senza rovinare i tuoi capi preferiti.