Addio alla classica Amatriciana, il piatto romano rivisitato per l’estate lascerà tutti a bocca aperta

La versione dell’Amatriciana estiva, adatta per la stagione calda perché più leggera della classica, è sicuramente da provare!

Uno dei piatti italiani più apprezzati è l’Amatriciana: a Roma è un primo che va per la maggiore, super richiesto da chi si reca in città, italiani o stranieri.

Il formato della pasta sono i bucatini, il sugo è fatto con il guanciale ed immancabile è il pecorino finale. Di certo si tratta di un piatto sostanzioso che magari in estate potrebbe risultare troppo pesante e difficile da mangiare.

L’Amatriciana estiva: un modo diverso per continuare a mangiare questo piatto anche quando fa caldo

La ricetta dell’Amatriciana estiva prevede la variazione di alcuni ingredienti e l’eliminazione di altri. Protagonisti saranno i pomodorini datterini, guanciale e un formato di pasta diverso: pennette o cannerrozzetti.

Il piatto è molto veloce da preparare, appena 5 minuti, e bisognerà attenderne solo altri 15 minuti per la cottura. Gli ingredienti per l’Amatriciana estiva sono:

600 g di pasta

500 g di pomodori datterini o ciliegino

150 g di guanciale o pancetta

uno spicchio d’aglio

una cipolla

olio extravergine d’oliva q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

basilico q.b. (facoltativo)

Procedimento dell’Amatriciana estiva:

Riempire la pentola d’acqua e portare a bollore. Poi passare a preparare il sugo tritando la cipolla e l’aglio e facendoli friggere in una padella con abbondante olio. Aggiungere il guanciale o la pancetta tagliati a dadini. Completare con i pomodorini lavati e tagliati a spicchi. Aggiustare di sale e pepe e mescolare di tanto in tanto durante la cottura (15 minuti). Versare la pasta nell’acqua che avrà raggiunto il bollore e scolarla circa 3 minuti prima della fine della cottura, trattenendo un po’ di acqua. Trasferire la pasta al dente all’interno del sughetto ed ultimare la cottura. Aggiungere il basilico, se si gradisce, e continuare a mescolare.

Il piatto è pronto per essere gustato. L’Amatriciana classica prevede l’uso del pecorino che in questa ricetta estiva è stato omesso ma ovviamente si può spolverare sulla pasta (o in alternativa si può optare per il parmigiano). Si può accompagnare il piatto con un vino rosso fresco come il Montepulciano IGT Puglia, oppure con un bianco più secco per ripulire il palato dal sapore del guanciale. In ogni caso, questo è il piatto ideale per l’estate, facile da preparare, anche quando si è a corto di idee, più leggero rispetto alla versione originale e più nota, e pronto a lasciare tutti a bocca aperta.