Addio al re delle scarpe Cesare Paciotti | Le rivelazioni sconvolgenti sulla morte | Le cause

Notizia dell’ultima ora che ha sconvolto l’intero mondo della moda: si è spento a 67 anni il re delle scarpe, Cesare Paciotti. Rivelate solo ora le cause della morte.

Le ultime settimane fanno da sfondo a un vero e proprio annus horribilis per il mondo della moda internazionale. Dopo la scomparsa, a 91 anni, di Giorgio Armani, proprio lo scorso weekend è stata annunciata anche la morte dell’attrice Diane Keaton, musa di Woody Allen, che durante la sua carriera ha lasciato il segno non solo per le grandi performance ma anche per i suoi look iconici.

Una nuova settimana, però, purtroppo si apre con una notizia terribile che riguarda la dipartita di un altro dei volti noti della moda internazionale: Cesare Paciotti, venuto a mancare proprio in queste ore, lasciando sgomenti tutti coloro che negli anni hanno creduto nella storia del suo marchio, diventato simbolo del made in Italy nel mondo.

Addio a Cesare Paciotti: lo stilista morto a 67 anni

Questo è uno dei titoli che sta facendo il giro dei media in queste ultime ore in tutto il mondo: un addio che arriva come un vero e proprio fulmine a ciel sereno e che lascia gli appassionati di stile e moda italiana senza parole.

Cesare Paciotti, che negli anni si era contraddistinto come stilista e imprenditore, con il marchio che porta il suo nome aveva avviato un business incredibile. Possiamo citare numerosi esempi, come nel caso delle scarpe che prendevano il marchio di 4US, punto di riferimento sia nella moda maschile che in quella femminile. Una carriera cominciata quando ancora guidava l’azienda di famiglia, avviata dai suoi genitori nel 1948, Giuseppe e Cecilia Paciotti, per poi prenderne le redini negli anni ’80 e trasformare, da Civitanova Marche, un’impresa familiare in un successo mondiale.

La carriera di Paciotti, infatti, vanta numerosi successi con le sue linee incentrate prevalentemente su scarpe e borse, come Cesare Paciotti e Cesare Paciotti 4US, fino a investire anche nella produzione di gioielli con il marchio Cesare Paciotti Jewels.

Della vita privata dello stilista, però, si conosce ben poco, se non che negli anni è diventato padre tre volte: Ludovica e Giuseppe, nati dal primo matrimonio, e un’altra figlia nata in seconde nozze.

Notizia dell’ultima ora: rivelato come è morto Cesare Paciotti

Secondo quanto reso noto dai media nazionali e internazionali, tra cui Sky TG24, Cesare Paciotti è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Civitanova.

Secondo le prime informazioni, lo stilista e imprenditore sarebbe stato colto da un malore che ha reso inutili i soccorsi. Una volta giunti sul posto, infatti, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Come riferisce anche Il Corriere Adriatico, il tutto sarebbe avvenuto intorno alle 19 di domenica 12 ottobre 2025. Ulteriori notizie verranno rese note soltanto nel corso delle prossime ore, insieme al giorno ufficiale in cui si terranno i funerali dell’imprenditore e stilista, noto a tutti come il re delle scarpe.