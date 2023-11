Ad ogni labbra il suo burro di cacao: scegli il tuo preferito e scopri qualcosa che non conosci di te

Osserva attentamente l’immagine e scegli il burro di cacao/lucidalabbra che ti piace di più: in base alla risposta, scoprirai chi sei.

Un test della personalità che ti consentirà di comprendere profondamente la tua interiorità. Osserva attentamente l’immagine e scegli il burro di cacao che più ti piace.

In base alla risposta, scoprirai chi sei veramente. A questo proposito, ricordiamo che il test non possiede alcuna base scientifica (nonostante, spesso e volentieri, azzecchi perfettamente l’indole di colui/colei che lo svolge).

Test della personalità, scegli il burro cacao che più ti piace

Lucidalabbra colorato: una personalità che non può accontentarsi di un po’ di idratazione, è necessario aggiungere un tocco in più, unendo in tal modo l’utile al dilettevole. Se hai scelto la prima opzione, significa che possiedi un’indole solare, allegra e originale. E’ impossibile non provare affetto per te, in quanto – grazie al tuo carattere coinvolgente – hai la capacità di illuminare tutto ciò che ti circonda. Potremmo paragonarti alla dolcissima Enid della serie Wednesday, l’unica che ha saputo conquistare la stima della protagonista.

Burro di cacao biologico: sei particolarmente sensibile alle battaglie sociali e soprattutto alla parità di diritti. La giustizia e soprattutto la conoscenza rimangono le tue prime priorità. Sei appassionato/a di lettura, filosofia, storia e antropologia e – contrariamente a quanto accade, purtroppo, per gran parte delle persone – hai sviluppato un profondo senso etico e morale. Per questo motivo, anche se le tue labbra necessitano di un po’ di idratazione, non andrai mai ad acquistare un semplice prodotto commerciale. Se non è bio ed ecosostenibile, non fa per te.

Stick homemade: creatività, ingegno ed innovazione – queste sono le peculiarità che ti rendono unico/a nel tuo genere. Correre in profumeria per acquistare un lucidalabbra? Non fa per te. Il bello risiede proprio in questo: realizzare un prodotto pensato appositamente per te. Ti informi, ami approfondire le pratiche di ricerca del benessere e della pace interiore, dopodiché sfoghi la tua fantasia in ogni ambito della tua vita. Pittura, scultura e – perché no – cosmesi, sono tutti campi che ti consentono di apprendere ogni tipologia di arte manuale.

Stick nude: “La semplicità è la chiave della vera eleganza” – diceva Coco Chanel. Ebbene, l’eccentricità e il colore non rientrano nei tuoi gusti. Ami sfoggiare look raffinati e minimali, in quanto esprimono al meglio la tua personalità pacata, riservata ed introversa. Perseveri nel concetto che non è necessario dimostrare agli altri di essere grandi, se – in fondo – lo si è già.