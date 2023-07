Ad ogni body shape un abito long adatto: come fare la scelta giusta per essere al top

Vuoi indossare un abito lungo ma non sai quale modello ti sta meglio? Ecco qualche dritta per scegliere in base alla forma del tuo corpo.

Chi ha detto che l’abito long non è adatto anche alle occasioni meno impegnative rispetto ad una cerimonia? È da tempo ormai che la moda ci regala una serie infinita di maxi dress dagli stili più variegati, quindi perché aspettare il prossimo matrimonio per indossarne uno? Ce ne sono alcuni perfetti per essere sfoggiati in pieno giorno, persino in ufficio.

Dipende dal tessuto, dal design, dal tipo di calzature e di accessori con cui li si abbina. Dunqu, via libera ai maxi dress! Forse, l’unico dettaglio su cui si può avere qualche dubbio potrebbe essere la scelta del modello che meglio valorizzi i punti di forza del proprio fisico affinché si possa apparire al top. Se anche tu impazzisci per i vestiti lunghi ma vuoi essere sicura di optare per quello che ti dona di più, continua a leggere e scoprilo.

Abito long, sceglierlo in base alla forma del proprio corpo per non sbagliare: ce n’è per tutti i gusti

Ti sarà capitato di leggere in giro che le body shape femminili si possono grossomodo dividere in 4 categorie: a forma di clessidra, di pera, di mela e di rettangolo. In base al gruppo di cui fai parte, abbiamo qualche consiglio per te riguardo all’abito long.

Partiamo con il fisico a clessidra: avendo vita stretta e seno e fianchi di proporzioni simili si può decidere tranquillamente di mettere in risalto il décolleté con una notevole scollatura, o in alternativa scegliere un abito che evidenzi il punto vita.

Per quanto riguarda il fisico a pera, questa body shape è caratterizzata da un punto vita definito, spalle e seno piccoli e fianchi più larghi. Bisognerà quindi andare a creare un effetto equilibrante tra fianchi e seno: i modelli di maxi dress più adatti a tale obiettivo sono quelli con volant sul seno e maniche ad ali per attirare l’attenzione sulla parte superiore del corpo. Via libera a décolleté o spalle scollati e a gonne che scendono dritte.

Il fisico a mela è caratterizzato da vita, seno e sedere non molto pronunciati. Di conseguenza è meglio puntare sulle gambe, ma come fare visto che parliamo di abiti lunghi? Semplice, basterà scegliere quelli con spacco molto profondo.

Infine, abbiamo il fisico a rettangolo. Solitamente questa tipologia prevede un seno piccolo e fianchi stretti come le spalle. Si potrebbe quindi pensare che un abito lungo non lo valorizzi molto, ma un bel tessuto a fantasia, soprattutto con disegni che danno sinuosità alla figura, può rimescolare le carte. E poi, perché no? Una scollatura sulla schiena sarà il top!