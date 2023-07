Ad ogni anniversario un “materiale”: carta, legno, corallo… Come prendere ispirazione per sorprendere il partner

Non solo argento, oro e diamanti: ogni anniversario rappresenta un materiale e va festeggiato. Ecco come lasciare il partner senza parole.

Cosa c’è di più romantico di un’unione tra due persone innamorate che resiste al tempo e alle tempeste della vita? Nulla, vero? In effetti, se il giorno del matrimonio rappresenta una meta tanto sognata, non si può negare che quello sia solo un punto di partenza perché i veri traguardi sono quelli che a qui si giunge successivamente, ossia i vari anniversari che sanciscono gli anni trascorsi insieme.

Comunemente si è soliti prendere in considerazione e quindi celebrare in modo più eclatante solo le nozze d’argento, quelle d’oro e quelle di diamanti, che segnano rispettivamente 25, 50 e 60 anni di matrimonio. In realtà però sarebbero molte di più le tappe da festeggiare perché, ammettiamolo, ogni singolo giorno insieme è un risultato straordinario. Ecco dunque quali sono i materiali tradizionalmente associati alle varie ricorrenze e, soprattutto, alcuni spunti per il regalo ideale da fare alla dolce metà.

1°, 30° o 45°? Scopri quale anniversario stai per festeggiare e cosa puoi regalare al partner

I primi festeggiamenti degli anniversari di matrimonio sono attestati in epoca medievale, ma riguardavano soltanto le nozze d’argento e quelle d’oro. Fu la scrittrice americana Emily Post che nel 1922 iniziò a stilare un elenco delle varie ricorrenze da celebrare insieme al coniuge. Secondo la tradizione anglosassone, poi, ognuna di queste sarebbe rappresentata da un materiale.

Abbiamo così le nozze di:

Carta – 1° anno;

Legno – 5° anno;

Stagno o latta – 10° anno;

Cristallo – 15° anno;

Porcellana – 20° anno;

Argento – 25° anno;

Perla – 30° anno;

Corallo – 35° anno;

Rubino – 40° anno;

Zaffiro – 45° anno;

Oro – 50° anno;

Smeraldo – 55° anno;

Diamante – 60° anno.

Per le nozze di carta, il regalo ideale potrebbe essere per entrambi i coniugi un bel bracciale o un orologio da polso ma non troppo costoso. Secondo la tradizione, quello per le nozze di legno, invece, dovrebbe essere un gioiello in argento: orecchini o ciondolo per lei, bracciale per lui.

Arrivati al 10° anno, è il momento delle nozze di latta e qui possiamo sbizzarrirci con la fantasia: il dono perfetto dovrebbe essere un gioiello con diamanti non classico, personalizzato magari con l’incisione di una frase romantica.

Tradizione vuole che per le nozze di cristallo e per quelle di porcellana si regali un oggetto di questi materiali, così come anche per quelle d’argento. L’importante è che contenga almeno un dettaglio che faccia da richiamo. Per la sposa andrà benissimo ad esempio una fascia in brillanti.

Le perle dovranno ovviamente essere l’idea base su cui cercare il dono per il 30° anniversario: impreziosite da diamanti, smeraldi o zaffiri saranno perfette. Infine, un traguardo così importante come quello dei diamanti, richiede l’aggiunta del metallo prezioso ovvero il platino.