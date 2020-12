Acquisti da fare per bambini scatenati e genitori attivi

Costretti a stare a casa e a rinunciare a tante attività all’aria aperta: è sicuramente un momento non facile per i bambini scatenati e i loro genitori, magari appassionati di sport.

Niente paura, finirà l’inverno e anche questa situazione e si potrà tornare a giocare e correre in libertà. Per questo, è meglio portarsi avanti. Infatti ci sono tantissimi oggetti e strumenti studiati per permette a genitori e figli di divertirsi insieme all’aperto, permettendo anche ai più piccoli di appassionarsi allo sport

Rimorchio per bicicletta

Per chi ama pedalare fuori città e vuole trasmettere questa passione anche ai più piccolini, il rimorchio per la bicicletta è un’ottima soluzione. Permette ai bambini di godersi il panorama stando insieme ai genitori.

Il top di gamma è il marchio Croozer, specializzato in questi prodotti. Il modello Kid Vaaya 2 si trasforma in passeggino doppio.

Skateboard formato mini

Che libertà sfrecciare sullo skateboard: siamo sicuri che anche i bambini più scatenati lo ameranno e lo troveranno divertente. Leggero e in dimensioni ridotte, quello della Meteor ha un bellissimo design vintage.

Passeggino da corsa

Non esistono solo bambini super attivi, ma anche genitori. E quando vogliono farsi una bella corsa insieme ai loro figli, allora l’ideale è un passeggino studiato appositamente per questa attività. Il modello Thule Glide è leggero, maneggevole e divertente.

Monopattino dalla doppia funzione

Il monopattino con doppia funzione è molto comodo soprattutto quando si tratta di bambini piccoli. Infatti può essere utilizzato in maniera classica oppure, aprendo la piccola pedana che si trova sulla parte anteriore, permette al bambino di sedersi, spostandosi quindi con le gambe come se fosse una bici senza ruote. Meglio poi scegliere un modello come Scoot & Ride che può essere alzato con la crescita del bambino.

Potrà correre e giocare avendo una stimolante doppia possibilità.

Zaino per la montagna

Non c’è niente come portare i propri figli con sé per trasmettergli l’amore per le nostre passioni. Anche per quanto riguarda la montagna. Scegliere uno zaino pratico che permetta ai bambini di guardarsi intorno durante le camminate è l’ideale: in poco tempo, appena potranno camminare, vi accompagneranno nelle vostre passeggiate.

Pinna per imparare a nuotare

Capita che i bambini abbiano paura dell’acqua: per sconfiggerla serve rassicurazione e un accessorio divertente. Come questa pinna pensata per aiutare nel galleggiamento: è perfetta per imparare a nuotare come un vero squaletto.

