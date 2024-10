Non buttare via l’acqua di riso, usala come rimedio naturale per i tuoi capelli danneggiati

Il rimedio naturale per una chioma sana e lucente: scopri come poter applicare l’acqua di riso sui capelli…

Prendersi cura dei capelli è importante tanto quanto prendersi cura della pelle del viso e del corpo. La skincare è un’abitudine sempre più comune tra le donne di tutte le età, ancora oggi però spesso viene sottovaluta e trascurata la cura dei capelli.

L’hair care è fondamentale per sfoggiare una chioma sana e in salute, per rendere i capelli luminosi e idratati basta seguire delle semplici accortezze. Tra i vari rimedi naturali sembra essere messo in risalto quello dell’acqua di riso sui capelli. Come funziona e perché potrebbe tornare utile anche a te?

Ecco alcune informazioni sull’acqua di riso e perché questo prodotto sia valido per l’hair care routine!

Cura dei capelli, l’acqua di riso è un ottimo alleato

I capelli secchi e soprattutto danneggiati da colorazioni varie, uso eccessivo della piastra o acconciatura troppo strette, vanno trattati in un determinato modo. L’acqua di riso sui capelli, ad esempio, sembra essere un ottimo alleato.

Ricca di vitamine, minerali e proteine che aiutano a rendere il capello molto più forte, inoltre gli aminoacidi presenti all’interno dell’acqua di riso possono rafforzare la radice facendo così crescere i capelli in maniera molto più sana. Una chioma lucente e morbida è ciò che otterrai se inizierai ad usare l’acqua di riso. In che modo?

Per la cura dei capelli sono tanti i brand che hanno deciso di realizzare i loro prodotti a base di acqua di riso. Ecco perché è un ingrediente che potrai trovare spesso se stai cercando un prodotto che sia rinforzante e riparatore.

Utilizzare l’acqua di riso a casa come rimedio fai da te in realtà è davvero semplicissimo. Avrai bisogno di soli due ingredienti: acqua e riso. Come preparare un impacco da applicare sui capelli?

Porta a bollore l’acqua in una pentola e cuoci il riso come se dovessi mangiarlo. Dopodiché scolalo e versa l’acqua ottenuta all’interno di un contenitore. Copri e lascia riposare per circa 48 ore a temperatura ambiente. Dopodiché potrai utilizzare la tua acqua di riso nel seguente modo.

Lava i capelli con il tuo solito shampoo, quindi massaggia il cuoio capelluto effettuando dei movimenti circolari con i polpastrelli. A questo punto dovrai risciacquare il prodotto non con l’acqua del rubinetto bensì con quella di riso che avrai lasciato fermentare. L’odore non sarà per nulla piacevole, ma non si sentirà nulla dopo aver asciugato i capelli.

Quindi risciacqua lo shampoo, poi strizza i capelli e applica il conditioner insieme ad altra acqua di riso. Lascia agire per circa 5 minuti, poi risciacqua con acqua normale. Una volta asciutti noterai i capelli più morbidi e luminosi. Sii costante e nel tempo e noterai dei grandi miglioramenti!