Acqua di riso: fonte naturale miracolosa per capelli e pelle. Come usarla al posto dei cosmetici

L’acqua di riso è un ingrediente naturale veramente eccellente, in modo particolare per rigenerare la pelle e i capelli.

Tra i tanti prodotti che buttiamo via senza conoscere il loro grande potenziale, l’acqua di riso è al primo posto perché ricca di elementi sostanziali per la salute e il benessere del corpo umano.

Se il riso è delizioso da gustare a tavola e permette di creare ricette interessanti in ogni stagione, l’acqua che avanza dalla sua cottura è un bene prezioso.

Acqua di riso: le proprietà benefiche per pelle e capelli

Il riso è ricco di vitamina B, sali minerali, zinco e potassio ed è quindi un concentrato benefico grazie a questi elementi. Quando viene cucinato tutto questo si trasferisce proprio nell’acqua che diventa una sorta di siero, tanto da essere utilizzato addirittura in campo agricolo per rinvigorire le piante.

Tra i cosmetici fai da te e i prodotti tipicamente naturali si è diffusa molto come ingrediente principale in quanto, nel tempo, sono state accertate le sue qualità. L’acqua di cottura del riso è ottimale per pulire, per digerire e anche per la bellezza. Perciò non dovrebbe mai essere gettata via dopo l’uso.

Una delle applicazioni migliori è proprio per i capelli e infatti in Asia viene utilizzata per renderli lisci e setosi. Grazie alle sue proprietà permette di nutrire a fondo non solo la chioma ma anche il cuoio capelluto ed ottenere morbidezza e lucentezza.

Va usato come un vero e proprio balsamo. Dopo lo shampoo tradizionale si applica l’acqua tiepida sul capello (mai calda) e si lascia agire in posa, poi si lava via tutto solo con acqua e si procede all’asciugatura. Per quanto riguarda la pelle, l’acqua di riso è fondamentale come cosmetico poiché consente di combattere la secchezza, l’invecchiamento della cute e anche l’acne.

Grazie all’amido e alle vitamine contenute il derma appare più lucente dopo l’uso. Si può impiegare al naturale, anche per chi ha problemi di pori e poi si può abbinare all’aloe vera, in quanto insieme possono garantire risultati perfetti in ogni situazione. Bisogna lavare il viso come se fosse acqua normale, poi tamponare senza sciacquare ulteriormente per lasciar agire e quindi nutrire a fondo.

Si può anche conservare quando si fa il riso, basta solo tenerla in frigo in un barattolo. L’ideale è sempre usarla subito dopo la produzione ma anche in questo modo le sue proprietà sono valide e, soprattutto per chi ha problemi importanti di pelle o capelli, il trattamento si può ripetere anche tutti i giorni per risultati rapidi.