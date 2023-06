In 10 secondi si può avere la pelle tirata come dopo un lifting: ecco il trucco delle star da provare a casa

Nessun bisogno di ritocchini estetici dolorosi e costosi: c’è un ‘hack’ incredibile che rende il viso giovane e liscio, usato anche da tante vip.

Nell’ultimo decennio il mondo della bellezza ha fatto passi da gigante. Si affinano di anno in anno le tecniche mirate principalmente al raggiungimento di uno dei grandi obiettivi maggiormente rincorsi: il ringiovanimento. A questo scopo da diverso tempo, la medicina estetica ha proposto una varietà infinita di alternative, ma uno dei veri cult nel settore resta il lifting. Si tratta, in realtà, di un tipo di intervento chirurgico utilizzato non soltanto dopo gli “anta”.

Il risultato che vuole ottenere chi sceglie di affidarvisi è generalmente quello della cosiddetta “tiratina”, indipendentemente dall’età. Gli angoli esterni degli occhi appaiono risollevati, rendendo lo sguardo più sottile e intenso, mentre la pelle viene allisciata risultando fresca e giovane, senza alcun tipo di segno. Un look che sempre più donne desiderano così tanto da cedere a questi trattamenti, spesso dolorosi e soprattutto cari.

Non tutte però, sono così determinate da avere il coraggio di finire sotto ai ferri per apparire più belle o semplicemente non hanno la possibilità di farlo. Come sempre il web viene in soccorso, proponendo gli “hacks” più geniali testati dalle beauty blogger. Uno di questi è una vera scoperta: bastano pochi secondi per un effetto lifting a costo zero (e senza bisturi).

Sguardo magnetico e viso allisciato in un batter d’occhio: il segreto di bellezza che ti salva dal bisturi

Sarà capitato a tutte di osservare le foto di una diva sul red carpet e rimanere totalmente ammaliate dal suo sguardo sollevato e perfetto. Un risultato che non è sempre frutto soltanto del make-up, ma neppure obbligatoriamente della chirurgia estetica. Esistono infatti dei piccoli trucchetti che anche le star usano e che non tutte conoscono. Fortunatamente le esperte di bellezza dei social rivelano i loro geniali segreti anche alle principianti, dopo averli testati personalmente.

Scopriamo dunque come ottenere un effetto lifting del tutto naturale in un lampo e senza spendere un euro. Il trucco sta nei capelli. Incredibile ma vero, basterà un’acconciatura per cambiare totalmente aspetto al viso. Lo ha dimostrato la seguitissima “gracemchoi”, che in un video TikTok ha svelato la sua tecnica. Tutto ciò che occorre fare è sollevare una porzione di capelli dall’altezza delle tempie, fermandola con una clip. Dopodiché prelevare una sezione di media grandezza tra le tempie e le orecchie e formare una semplicissima treccia ben tirata.

Infine, si fermerà la treccia con un elastico e si porterà dietro la testa. Usando delle mollettine, si dovrà poi fissare l’estremità. Lo stesso procedimento andrà ripetuto anche sul lato opposto. Per un risultato più evidente, alcune clip potranno essere inserite proprio in corrispondenza delle tempie, sempre tirando verso l’alto i capelli. L’ideale sarà utilizzare delle mollettine dello stesso colore della chioma, in modo tale che si mimetizzino al suo interno una volta coperte. Guance, occhi e sopracciglia saranno sollevate in un attimo!