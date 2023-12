Acqua che bolle, è un pericolo se straborda: ti basta un oggetto che hai in cucina e puoi lasciarla sul fuoco

L’acqua bolle in pentola, ma hai paura che possa strabordare? Niente panico: ti basterà un oggetto che hai in cucina ed eviterai danni!

In Italia, a pranzo o a cena, almeno una volta al giorno insomma, bisogna mangiare la pasta. Quest’ultima è forse uno dei piatti che maggiormente ci rappresenta nel mondo: soffice, deliziosa e soprattutto abbinabile a qualsiasi condimento. Per far sì che sia cotta al punto giusto, su ogni confezione vengono riportati i minuti esatti in cui deve restare in acqua, dopo che questa ha raggiunto il suo bollore.

A tal proposito, se l’acqua in pentola inizia a bollire potrebbe strabordare in men che non si dica, creando un vero disastro sulla propria cucina. Come possiamo evitare che ciò accada? Abbassando la fiamma? No, semplicemente utilizzando un oggetto presente in cucina. In questo modo eviterete diversi danni.

L’acqua che bolle non straborderà più con questo oggetto

Per poter cuocere la pasta, ma anche le patate, gli gnocchi e le verdure, abbiamo bisogno di abbondante acqua sul fuoco. Nel momento in cui quest’ultima inizia il suo bollore, si cala al suo interno la pasta, si lascia cuocere l’uovo (per farlo diventare sodo) o la si utilizza per cuocere altri alimenti. Molto spesso però può capitare che, presi dalla fretta di far cuocere tutto prima del previsto, perché magari siamo arrivati tardi a casa o siamo in ritardo per qualche appuntamento, alziamo di troppo la fiamma sotto la pentola, facendo in modo che l’acqua raggiunga più velocemente il suo bollore.

Questo però può provocare un disastro: l’acqua può fuoriuscire dalla pentola, rovinando tutto. Può cadere sul piano cottura, facendo davvero un enorme macello. Per evitare che tutto ciò possa accadere è bene utilizzare un oggetto che tutti possediamo in casa e che si rivelerà essere più utile di quanto immaginiamo.

L’oggetto che tutti abbiamo in casa, di cui parliamo, è il mestolo di legno. Sì, avete letto bene, quello che solitamente utilizzare per mescolare la pasta o il sugo in pentola. Può tornarvi davvero utile in questa situazione. Ma come lo si utilizza? Tutto quello che bisogna fare è posizionarlo sulla pentola, in orizzontale, ovvero che vada da un bordo all’altro, ed il gioco è fatto: in questo modo l’acqua non straborderà sul vostro piano cottura e, nel mentre che cuoce ciò che vi è al suo interno, potrete focalizzare la vostra attenzione su altro.

Insomma, da provare subito!