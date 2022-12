Come mi trucco? Gli account Instagram che ti svelano tutti i segreti per make-up perfetti

Che quella per l’universo beauty sia una forte passione oppure un mestiere, ne siamo certi: nel make-up, proprio come nella vita, non si smette mai di imparare. Sì, persino il più abile dei truccatori possiede il minimo margine di miglioramento (per quanto impercettibile questo possa essere) quando si tratta di tracciare una linea di Eyeliner che sia quanto più precisa ed esemplare possibile. A maggior ragione quando le tecniche in questione sono in continuo mutamento ed evoluzione, soggette al flusso rapidissimo delle tendenze trucco più calde del momento.

Tutto (ma proprio tutto) sul make-up: ecco i beauty creators da seguire subito

L’era social in cui viviamo, è risaputo, viaggia alla medesima velocità e, anzi, non sbaglieremmo affatto qualora affermassimo che essa verta esattamente su questo: il web è pieno di beauty creators che hanno fatto della loro passione un lavoro, ritagliandosi il loro spazio in modo più o meno originale.

Alcuni di loro offrono dei veri e propri make-up tutorial, letteralmente alla portata di chiunque, grazie ai quali poter apprendere sia le cosiddette “nozioni base” che tenersi costantemente aggiornati circa i nuovi trend. Ma quali seguire, vista l’ampia scelta disponibile?

Beatrice Gherardini @beatricegherardini

Beatrice Gherardini – Foto Instagram @beatricegherardini

Beauty maker, make-up artist nonché una delle TikToker più seguite d’Italia con i suoi 1.3 milioni di follower, la giovane Beatrice Gherardini non manca mai di illuminarci con i suoi brevi video a tema, che esplorano da cima a fondo il mondo della bellezza.

Giorgia Casarotto @heygio.makeup

Giorgia Casarotto – Foto Instagram @heygio.makeup

Altro profilo interessantissimo è quello di Giorgia Casarotto, nota anche come “hey.gio makeup“, truccatrice (anche lei giovanissima) certificata che ama deliziare i suoi followers con quotidiani beauty hacks e preziosi approfondimenti a proposito dei metodi base secondo cui impiegare i prodotti make-up.

Vicky @lavickybeauty

Foto Instagram @lavickybeauty

Maggiormente orientata verso la sperimentazione delle nuove tendenze, impossibile per noi non citare “lavickybeauty“: dopo appena una breve occhiata al suo profilo per te il make-up non avrà davvero più segreti.