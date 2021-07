Agli accessori non si può rinunciare mai, figurarsi durante l’estate, quando ci viene data la possibilità di sbizzarrirci con colori, modelli e look variegati, femminili e particolari. Ma quali sono le principali tendenze accessori per l’estate 2021? Ecco i modelli di borse da scegliere, le calzature di tendenza e gli accessori che completano il look come cappelli, occhiali da sole e gioielli!

Borse per l’estate 2021

Foto SHEIN

Le borse per l’estate si dividono principalmente in mini e maxi bag. Tra le prime spiccano in maniera particolare i modelli baguette in colori pastello, da abbinare agli outfit secondo i principi del ton sur ton.

Foto Mango

Le maxi bag predilette per l’estate 2021, invece, sono le shopper. Modelli comodi e da sempre parte delle tendenze, le shopper possono essere sfruttate per i look da giorno o, addirittura, per andare in spiaggia o a fare una gita.

Foto Zalando

Il motivo prediletto per le borse estate 2021 è quello a rete o intrecciato, lanciato dai modelli iconici di Bottega Veneta, Fendi o Chanel e poi riproposto anche dai brand low cost come Zara o Mango.

Foto Pull & Bear

Scarpe di tendenza estate 2021

L’estate 2021 è un’estate all’insegna di modelli di scarpe che, proprio come le borse, ricordano gli anni ’90. Lo si vede sia dai modelli che dai colori. Infradito col tacco, slingback in pelle intrecciata e sandali coi lacci alle caviglie si affiancano ai sandali donna super flat in cuoio e suola in rafia. Proprio come le calzature in tessuto e zeppa in rafia che piacciono a Meghan Markle e Kate Middleton!

Foto ASOS

Le infradito con tacco ricordano i modelli di scarpe che si vedevano ai piedi di donne e ragazze protagoniste dei film e delle serie televisive degli anni Novanta e Duemila.

Foto Zalando

Quelle coi lacci da annodare alla caviglia, invece piacciono sia alle giovanissime che alle meno giovani, perché sono femminili e, soprattutto, di tendenza! Per quanto riguarda i colori, si può optare per tre possibilità diverse: sfumature pastello (ad esempio in celeste, lilla o giallo chiaro), colori neutri come il bianco o il beige e nuance brillantissime, come il fucsia o il verde evidenziatore.

Foto Zara

Accessori estate 2021: gioielli, cappelli e occhiali da sole

Scarpe e borse non bastano! Un look che si rispetti necessita anche di accessori aggiuntivi come i gioielli, un cappello in paglia o degli occhiali per proteggersi dai raggi del sole. Sulle passerelle delle Fashion Week abbiamo visto sfilare accessori accattivanti e inaspettati, in colori brillanti abbinati ad esempio a look in color block sui toni chiari dei beige, dei panna e dei bianchi. Ecco le tendenze accessori estate 2021 da non farsi sfuggire!

Foto Shutterstock | Maria Markevich

Gioielli estate 2021

Tra le tendenze in fatto di gioielli vi è sicuramente la bigiotteria colorata naive che abbiamo spesso visto addosso a Chiara Ferragni, trend setter italiana per eccellenza. Vi ricordate le collanine di perline colorate che realizzavamo da piccole? Stiamo parlando proprio di quelle!

Per una scelta di tendenza ma più ricercata si può optare per le mini catene in oro o argento, ancor meglio se sovrapposte o a più fili, in pieno stile bohemien. I maxi anelli in metalli o pietre si alternano a quelli iper sottili, ma il fil rouge rimane lo stesso: indossarne quanti più possibile contemporaneamente e su tutte le dita.

Per quanto riguarda bracciali e orecchini vi basterà procurarvi della parure in coordinato con le vostre collanine naive o in oro e argento: non sbaglierete di sicuro!

Cappelli estate 2021

I cappelli estate 2021 sono in paglia o tessuto, a tesa larga o a bucket hat. Il cappello da pescatore, infatti, piace sia in Occidente che in Oriente, sia agli esponenti del mondo underground che a quelli del mainstream, sia ai giovanissimi che alle ragazze più grandi.

Un’alternativa raffinata ai bucket hat sono i cappelli in paglia o, ancora meglio, le visiere in paglia. La visiera ha dalla sua parte il pro di essere particolarmente comoda anche quando ci si stende su un lettino in spiaggia, magari mentre si sorseggia un cocktail rinfrescante: non ci sarà nessuna tesa larga a mettersi tra noi e un ineccepibile stile da mare!

Foto Prada

Occhiali da sole: modelli vintage e colori shocking

Se c’è una cosa che sotto il sole non può mancare sono proprio gli occhiali da sole. I modelli di tendenza per l’estate 2021 hanno forme classiche, squadrate o cat eye, sdrammatizzate da colori accesi come le sfumature neon, i rossi, gli azzurri. Ne sono un esempio i modelli in stile anni ’90 della collezione firmata Chiara Ferragni, andata a ruba appena dopo essere stata immessa sul mercato.

Foto Salmoiraghi

Anche gli occhiali da sole con montatura sottile in metallo e lenti colorate fanno parte delle tendenze accessori per l’estate 2021. Lilla, verde, giallo, rosso colorano le lenti di occhiali da abbinare al look, prestando particolare attenzione a che tutto sia perfettamente coordinato da un punto di vista cromatico!