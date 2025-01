Abiti slim fit, gilet, fantasia a quadri e completi sempre più chiari: tra gli abiti da cerimonia uomo per la primavera estate spicca l’eleganza e la classe, ma quali sono i colori più gettonati della bella stagione?

Al primo posto, ovviamente, troviamo la nuance protagonista dell’intero anno 2025, ovvero il Mocha Mousse, un colore all’insegna della semplicità perfetto da sfoggiare anche in occasioni importanti, tra cui le cerimonie.

Completi in cashmere, gilet per look particolari e fantasie a quadri, ecco tutte le tendenze da seguire questa primavera estate!

Abito da cerimonia uomo per la primavera estate 2025: le tendenze del momento

Non solo abiti blu, neri o beige, durante la bella stagione uno dei colori protagonisti delle cerimonie potrà essere senza ombra di dubbio il beige. Le maison propongono abiti slim fit con giacca a tre bottoni dallo stile moderno e chic.

C’è chi, però, ama rimanere sul classico e il colore da privilegiare in assoluto per la primavera è il blu nella sua versione più chiara. I brand di alta moda propongono abiti di cashmere, in alternativa è possibile arricchire il proprio look con uno dei capi più amati del momento: il gilet.

Da Zara a Mango, sono tantissime le catene di abbigliamento low cost che propongono i loro abiti uomo da cerimonia economici da poter acquistare anche online. Sempre più in voga la tonalità bianco panna, la tendenza indossare un completo slim fit con una camicia bianca e delle sneakers total white.

Per un modello dal taglio moderno e lineare, invece, è possibile privilegiare l’abito dalla tonalità grigia accompagnato da un elegante cravatta in contrasto. Per un look elegante ma allo stesso tempo fuori dagli schemi, impossibile non scegliere il color borgogna, ideale da sfoggiare per tutto l’anno 2025, anche durante la calda stagione.

Il verde, però, sarà il protagonista indiscusso di quest’anno: con la sua eleganza conquisterà il guardaroba di chi avrà bisogno di un abito di classe da cerimonia. In tutte le sue sfumature lo vediamo prevalere su tutte le altre nuances del momento!

Non ti resta che scegliere il look da cerimonia da uomo più adatto a te e soprattutto sfoggiare con stile e classe la nuance che più si avvicina al tuo stile! Durante le cerimonia la parola d’ordine è sicuramente osare.