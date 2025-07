Abbronzanti delle migliori marche in offerta su Notino, fai scorta prima che la promozione finisca

Scoprite quali sono gli abbronzanti in offerta da Notino da comprare subito che abbiamo selezionato per fare dei veri e propri affari!

Al mare protette, questo deve essere il mantra per chi vuole prendere la tintarella in spiaggia durante le vacanze questa estate. Anche se abbiamo passato la metà del mese di luglio ci sono ancora diverse settimane durante le quali poter approfittare dei benefici raggi del sole per ottenere una pelle color cioccolato, magari spalmandola con degli abbronzanti in offerta da Notino.

Bisogna fare attenzione, però, perché se è vero che i raggi solari fanno bene alle ossa e stimolano il corpo a produrre la preziosa vitamina D, fanno sentire più allegre e ottimiste oltre a regalarvi un colorito invidiabile, è anche vero che possono provocare dei danni alla pelle.

Dunque proteggersi con dei solari che hanno un fattore di protezione elevato è importante. Così come è suggerito dagli esperti di fare dei bagni di sole nelle prime ore del mattino e mani nelle ore centrali della giornata. Ad ogni modo, se siete in partenza per qualche spiaggia vicina o lontana non vi dovete dimenticare di mettere in valigia degli abbronzanti, questi di seguito li trovate in offerta da Notino.

Gli abbronzanti in offerta da comprare da Notino

Questi sono i tre prodotti che la redazione di PourFemme ha selezionato per voi, ovviamente sullo store online di Notino ne trovate tantissimi, adatti a ogni esigenza.

Analizziamo brevemente questi sconti ricordandovi di dare un’occhiata anche ai solari in offerta da Sephora!

Sun Beauty Silky Milk latte abbronzante SPF 15 Lancaster

Il primo prodotto che vi segnaliamo è il latte abbronzante con fattore di protezione 15 Sun Beauty Silky Milk di Lancaster nella confezione da 400 ml in vendita a 25,90 euro. È adatta a tutti i tipi di pelle medio scure che si abbronzano facilmente, protegge e nutre la pelle dagli effetti negativi della luce solare favorendo un’abbronzata seducente e omogenea. Inoltre riduce la formazione di rughe e macchie pigmentate ed è facile da stendere

L’offerta ulteriore è molto interessante, infatti comprando una serie di prodotti Lancaster tra i vostri preferiti e spendendo oltre 40 euro potete ricevere in regalo una crema solare da viaggio con fattore di protezione SPF30.

Capital Soleil olio abbronzante SPF 50+ Vichy

Questo olio abbronzante di Vichy è adatto a tutti i tipi di pelle e garantisce una protezione molto elevata nutrendo la pelle grazie ai principi attivi presenti, squalane e vitamina E. La confezione da 200 ml la pagate 21,90 euro al posto di 26,60 euro sfruttando lo sconto del 17%. Lo possiamo mettere nella lista dei migliori oli abbronzanti.

Inoltre con un acquisto di prodotti Vichy per un importo superiore a 50 euro potete ricevere un regalo, vi basta completare l’ordine per sceglierlo nel carrello.

Special Perfect Tan Intensive Ultra-Rapid Supertanning Treatment Collistar tra i migliori abbronzanti in offerta su Notino

Infine tra le offerte Notino di abbronzanti vi segnaliamo la crema Collistar con fattore di protezione 6 nella confezione da 200 ml a 20,64 euro al posto di 25,80 euro con lo sconto del 20%, la potete ricevere inserendo nel carrello il codice sconto Summer.