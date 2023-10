Abbina questi colori e diventi subito elegantissima: il segreto delle star

Vestire con eleganza non significa indossare abiti dal costo stratosferico ma abbinare i colori giusti come fanno le star

Si dice che l’abito non fa il monaco ma se gli abbinamenti delle tonalità sono corrette sicuramente l’abbigliamento fa lo stile. Osservando i capi che indossano i vip e personaggi noti tra cui Lady D sempre impeccabile nei suoi outfit, si può notare come i toni vengono abbinati con cura e attenzione.

Dall’osservazione delle star abbiamo catturato alcuni dei colori che possono creare eleganza e stile in chi li indossa nel modo corretto. Ecco quali sono e come devono essere portati per ottenere un look perfetto in ogni occasione anche con capi economici.

I colori da abbinare per essere sempre eleganti

La scelta dei capi di abbigliamento da indossare deve essere guidata da diversi fattori. Tra questi ci sono la corporatura, l’età, i colori di pelle, occhi, capelli, lo stile personale, il luogo e l’occasione. Sono dettagli fondamentali che permettono di essere sempre a proprio agio nell’abito che si indossa e nella situazione in ci si trova. Ma per essere davvero eleganti è di fondamentale importanza porre la massima attenzione agli abbinamenti dei colori.

Osservando le star e personaggi importanti, si può notare alcune delle associazioni cromatiche più utilizzate. Per non sbagliare è utile seguire il loro esempio in modo da vestire il capo giusto e del colore corretto, senza mai fare errori apparendo ridicoli. Osare si può ma è necessario essere consapevoli delle possibili reazioni, se invece vuoi andare sul sicuro e apparire elegante, quelli che seguono sono abbinamenti cromatici perfetti per l’abbigliamento.

Iniziamo subito con il colore verde abbinato al nude, un associazione semplice da fare. Ad esempio si può scegliere di indossare un abito sulle tonalità del green con un capospalla colore nude mentre la borsa riprende il colore dell’abito come le scarpe. Un look ideale per molte occasioni. In alternativa, mantenendo sempre la colorazione nude come base, si può sostituire il verde con il blu navy. Si tratta di un abbinamento che regala subito un aspetto elegante, serio e professionale, perfetto per il lavoro o per cerimonie.

Un altro abbinamento con tonalità più vivaci ma sempre senza cadere nel volgare, è quello composto da capi di color rosa chiaro con accessori nel tono del burgundy. Si tratta di un colore rosso dalle sfumature porpora, proprio come il vino di Borgogna da cui prende il nome, per riconoscerlo meglio si può assimilare al bordeaux. Un esempio di abbinamento è un completo giacca e pantalone rosa come le scarpe e la borsa. Mentre la cintura stacca e fa risaltare il punto vita con un contrasto evidente con il colore borgogna.

Infine non può mancare un abbinamento di toni blu e grigio, un classico dell’eleganza. Ad esempio, una gonna loguette grigia, la camicia azzurra, il cappotto avio e le scarpe grey. Delicata eleganza che denota gusto e stile nel vestire.