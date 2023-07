A dieta senza rinunciare al cocktail: questi sono i meno calorici in assoluto

Sei a dieta ma vuoi concederti lo stesso un cocktail per bere qualcosa di fresco e dissetante? Ecco quali sono i meno calorici.

In estate, complici le belle serate anche in compagnia, può capitare di bere più di un cocktail. Questo potrebbe essere un problema per chi è a dieta, considerando che gli alcolici possono essere molto calorici.

Privarsi di queste bevande rinfrescanti, può essere davvero difficile. Ma ecco un elenco dei cocktail meno calorici così da salvare anche la socialità.

I cocktail meno calorici fra cui puoi scegliere quando sei a dieta (e che puoi bere senza sensi di colpa)

Ci sono una serie di cocktail con poche calorie che puoi bere quando sei a dieta, in estate ma in genere tutto l’anno. Le calorie nei cocktail dipendendo dal dosaggio degli ingredienti utilizzati, quindi ecco fra quali puoi scegliere.

Vodka Sour: circa 160 calorie. È una miscela di una parte dolce (di solito, lo sciroppo di zucchero), ed una parte più amara (succo di lime o di limone). Dato che è a base di vodka, contiene pochi zuccheri. Vodka Lemon: 120 calorie. È un cocktail semplice e dissetante, formato da due soli ingredienti. C’è la vodka, secca e con pochi zuccheri, e la limonata appena spremuta o una bibita al limone. Moscow Mule: 120 calorie. Formato dalla base di vodka, con ginger beer e succo di lime. Gimlet: 101 calorie. La base alcolica è data dallo gin, che è anche molto secco e quindi con pochi zuccheri. Poi, come base analcolica, c’è invece il lime. Martini Dry: 97 calorie. La base alcolica del cocktail è data da gin e vermouth dry. Poi c’è scorza di limone, ghiaccio e, come abbellimento, olive verdi. Negroni: 96 calorie. Campari, vermouth e gin in parti uguali, sono la base alcolica. 1/2 fetta di arancia e ghiaccio sono invece la decorazione. Bloody Mary: 95 calorie. È composto dalla base alcolica con vodka e dal succo di pomodoro. Spritz: 90 calorie. Aperol, soda, prosecco, arance e ghiaccio ad abbellire. Questo è uno dei cocktail più amati. Gin Tonic: 80 calorie. La base è sempre con il gin a cui viene aggiunto acqua tonica fredda, una fettina di limone e del ghiaccio. Milano Torino: 80 calorie. Ci sono vermouth e bitter in parti uguali.

Ci sono ben 10 cocktail poco calorici fra cui scegliere quando si sta a dieta, così che anche le serate più calde e in compagnia, siano salve e si possa continuare a sorseggiare il proprio drink senza sensi di colpa. In alternativa, ci sono sempre i cocktail analcolici che, non contenendo alcol, sono ancora meno alcolici.