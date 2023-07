60 euro per l’accessorio che non può mancare nell’armadio per un outfit pazzesco

Gli accessori sanno rendere i propri capi ancora più interessanti e, con questa nuova tendenza, potrai assomigliare ad una celebrità.

Questo accessorio sta innescando tutte le ultime tendenze con il suo street style e l’abbinamento con i vestiti baggy, riuscendo a rimanere sempre alla moda. Lo stile che si va a creare è molto moderno, ma allo stesso tempo casual e pratico. Non passa inosservato nemmeno tra le celebrità e proprio per questo motivo è sotto l’attenzione di tutti. Il costo si aggira sui 60 euro, ma ne vale sicuramente la pena.

Scopriamo insieme nel dettaglio di cosa si tratta e tutti i vari abbinamenti possibili. Sia che si avvicini o meno al nostro stile di vestiario, non ci evita di lasciarci incuriosire da qualcosa di nuovo e soprattutto stimolante per la nostra passione per la moda. Vediamo meglio di cosa stiamo parlando e prepariamoci a prendere appunti per sfoggiare questa novità.

L’accessorio perfetto per abbellire l’outfit: come abbinarlo ai diversi look

L’accessorio a cui facciamo riferimento per la precisione è il berretto firmato Ralph Lauren. Indispensabile per gli outfit nello stile street, diffuso soprattutto in America, si abbina facilmente con tutto, in particolare con le tonalità neutre. È perfetto per chi ama il confort e outfit composti da magliette di cotone semplice e scarpe basse. Il risultato che ne emerge è la totale comodità e praticità, quindi è l’ideale per tutti i giorni e per quando si ha fretta.

Per alcuni potrebbe apparire un elemento leggermente stravagante, ma è molto utile per proteggersi dal sole. Oltre a ciò questo ceppellino da baseball è usato da tante star, poiché nasconde bene il volto, quindi indossandolo potremo sentirci molto più vicini agli outfit delle celebrità.

Un primo abbinamento che possiamo fare è con pantaloni larghi di colore nero e sandali ergonomici. Tale scelta è perfetta in abbinamento con questo cappellino, soprattutto se nella tonalità del blu, così da creare un’alternanza di colore perfetta. Il secondo abbinamento vede come protagonisti un jeans baggy e una giacca a vento. Il berretto questa volta potrebbe essere scelto in una colorazione più neutra, ad esempio il beige o il panna.

L’ultimo consiglio riguarda i pantaloni cargo e la t-shirt over-size. La scelta prevede come prima cosa una maglietta di cotone dal colore nero e un pantalone cargo bianco. Invece per le calzature sono perfette delle sneakers che riprendono le tonalità del vestiario. Infine, il cappellino può essere di colore nero o bianco, sempre per riprendere i colori dell’outfit.