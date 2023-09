5 trucchi per far durare il doppio i cibi in casa: si evitano proliferazioni batteriche e muffe

Alcuni trucchi possono a aiutare a conservare gli alimenti per un periodo più lungo. Ecco i passi da seguire.

Ci sono molte teorie sulla conservazione del cibo. Ovviamente, tutti desiderano farlo durare più al lungo possibile. L’obiettivo principale è quello di non sprecare gli alimenti e di non ricorrere sempre al supermercato. Il risparmio potrebbe rivelarsi non indifferente. In molti casi, però, non è facile preservare i prodotti. In particolare, ce ne sono alcuni che deperiscono velocemente.

Davanti a simili situazioni, l’unica cosa da fare è quella di ricorrere al cestino della spazzatura. Provare a mangiare qualcosa di andato a male, infatti, può comportare seri rischi per la salute. Fortunatamente, ci sono cinque trucchetti da mettere in pratica per prolungare il mantenimento dei cibi. Si tratta di soluzioni semplici, che tutti possono adottare.

Come conservare più a lungo il cibo: 5 trucchi indispensabili

A volte, si pensa di conoscere tutto sui cibi, ma non è così. Le regole tramandate da nonne e genitori, infatti, non sempre sono corrette. Ci sono delle soluzioni alternative, in grado di facilitare la vita quotidiana e di evitare lo spreco di alimenti. Queste consentono di introdurre delle buone abitudini, utili per tutta la famiglia.

Ecco a cosa bisogna fare attenzione:

Formaggi: solitamente, vengono venduti in un’apposita pellicola che li protegge da possibili contaminazioni esterne. Una volta arrivati a casa, però, devono essere liberati dalla loro confezione. In caso contrario, infatti, rischiano di soffocare e di ammuffire. Per farli durare fino a sette giorni, è indispensabile avvolgerli nella carta forno Erbe aromatiche: possono aiutare a realizzare condimenti sorprendenti. A volte, però, dopo un lungo periodo, iniziano a seccarsi. Un rimedio è quello di porle in una vaschetta per fare il ghiaccio e di riempire gli spazi con dell’olio extravergine d’oliva. Al momento dell’utilizzo, basterà far sciogliere i cubetti Sedano e carote: dopo averli acquistati, è fondamentale lavarli accuratamente e porli in un barattolo di vetro riempito con acqua. Posti in frigo, la durata sarà di circa sette giorni Insalata: una volta portata a casa, si consiglia di sciacquarla con cura e di riporla in un contenitore per il frigorifero. Sulla parte superiore, andrà posizionata della carta. Quest’ultima avrà lo scopo di assorbire l’umidità. Il risultato sarà garantito Banane: in frigorifero, maturano molto più velocemente. È preferibile conservare a temperatura ambiente, in un luogo fresco e asciutto. Inoltre, per aumentare la loro durata, è possibile avvolgere il piccolo nella pellicola trasparente per gli alimenti. Lo scopo è quello di bloccare la fuoriuscita dell’etilene di rallentare, così, l’invecchiamento.

Con queste mosse, vivere la cucina diventerà molto più facile e divertente. Tali strategie, decisamente facili da mettere in pratica, possono essere utilizzate in ogni occasione. Parenti e amici non potranno fare a meno di prendere spunto.