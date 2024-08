5 strategie per proteggere la pelle dal sole dell’estate

Da quando si conoscono gli effetti dell’esposizione solare sulla pelle -macchie, tumori e rughe-, l’idea di abbronzatura a tutti i costi ha cominciato a perdere popolarità. Oggi come oggi non si tratta di essere disposti a rinunciare del tutto alla tintarella, piuttosto di prediligere un’abbronzatura responsabile e sostenibile, dove un colorito più intenso è compatibile con la cura dell’epidermide. Il sole è pericoloso per la nostra pelle solo se ci esponiamo in modo indiscriminato: vediamo dunque quali sono le 5 migliori strategie per proteggere l’epidermide durante la stagione più calda dell’anno. 5 strategie per proteggere la pelle dai raggi del sole Ecco come proteggere la pelle dai raggi UVB e UVA senza rinunciare agli effetti positivi del sole sul buonumore, sulla qualità del sonno e sulla produzione di vitamina D, essenziale …