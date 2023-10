5 look autunnali da copiare per le occasioni speciali: outfit per tutti i gusti

L’autunno è ormai arrivato e, ovviamente, con esso anche le nuove tendenze in fatto di look: eccone 5 da copiare per fare sempre colpo.

Ogni nuova stagione porta con sé una piccola rivoluzione. Dalla temperatura al cibo, i cambiamenti abbracciano ogni sfera della vita, compreso il modo di vestire. La bella stagione è ormai alle spalle e, dunque, inizia quel periodo dell’anno in cui possiamo tirar fuori gli abiti più caldi per far fronte al primo freddo.

Ciò non significa, però, tralasciare lo stile: ecco 5 look autunnali a cui ispirarsi per apparire sempre al meglio: per tutti i gusti, c’è ampia scelta.

Autunno e scelta del look: 5 mise a cui ispirarsi per fare colpo

Le occasioni speciali non mancano mai, quale che sia la stagione in cui ci troviamo. Che si tratti di un party, di una serata con gli amici, di un appuntamento galante o un incontro di lavoro, a tutti piace apparire al meglio e sentirsi sicuri e affascinanti. Con questi cinque look riusciremo nell’intento.

1. Tessuto in pelle per un effetto “strong”. Che si tratti di un paio di pantaloni e una giacca o di un abito sotto il quale indossare un dolcevita o una camicetta, i look che rendono la “pelle” protagonista riescono sempre a colpire nel segno. Ci fanno apparire sicuri, intriganti e determinati.

2. Abito blazer, per uno stile elegante e sensuale. Il blazer è sempre di tendenza in autunno, ma un modo unico e particolare di indossarlo è in versione abito. La scelta è ampia: dai modelli semplici a quelli arricchiti da pizzi e trasparenze, non ci faranno mai passare inosservati.

3. Shorts, anche col freddo restano attuali. Molti pensano che gli shorts, che siano in denim o altri tessuti, non si adattino all’autunno e all’inverno, ma non è così. Abbinati in modo sapiente, con calza e stivali alti e, perché no, un chiodo di pelle o una giacca più o meno lunga, restano la scelta pratica e d’effetto che piace a tutti.

4. Pantaloni a palazzo e dolcevita un fondo, con aggiunta di cappotto lungo. Un completo evergreen che gioca sul contrasto di colori e che dona quell’effetto “old money” che piace tanto ad alcuni di noi. Il cappotto lungo, da scegliere in una nuance che “spicchi” sul resto dell’outfit, sarà il tocco di classe irrinunciabile.

5. Abiti in maglia. Lunghi, corti, svasati, larghi o aderenti: pratici e raffinati. Perfetti contro il freddo ma senza tralasciare il glamour. Ognuno di noi può scegliere il modello che predilige e abbinarlo ad accessori, soprabiti e giacche, così come a borse e stivali, in base all’occasione.