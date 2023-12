5 film ideali da vedere in coppia: guardali col tuo partner e perderà la testa | Nessuno li conosce

Non tutti i film sono uguali, ce ne sono alcuni che sono perfetti da guardare in coppia. I cinque che vi proponiamo oggi potrebbero far perdere la testa al vostro partner.

Il cinema ha raccontato molto spesso delle storie d’amore struggenti, ma ancor di più ha saputo trasmetterci emozioni. Proprio per questo motivo guardare un film con la persona amata è qualcosa di bellissimo.

5 film da guardare col partner

Vuoi vedere un film con la tua dolce metà? Cosa c’è di più bello in questo periodo di un piumone, una cioccolata calda e abbracciare la persona che si ama mentre si guarda la televisione? Puoi stupire il partner con frasi dolci o magari proprio con un film.

Oggi vogliamo darvi qualche idea interessante per passare una serata romantica con la persona che avete vicino. Attenzione, se non siete romantici però tenetevi alla larga perché ora ne scorrerà di miele.

Non vogliamo però proporre i soliti film che tutti conoscono, ma fornirvi qualche chicca davvero imperdibile se siete dei sentimentali.

Fiore di Carne di Paul Verhoeven

Fiore di Carne è un film del 1973 diretto da uno dei maestri del brivido, l’olandese Paul Verhoeven. Questo film ci porta indietro nel tempo a quando il regista era ancora in Olanda e non aveva fatto il boom con film come Robocop e Basic Istinct.

Protagonista è Rutger Hauer che interpreta Erik Vonk, un donnaiolo che cambia una compagna al giorno. Fino a quando incontra Olga per cui perde la testa. La loro storia sarà tormentata, ma nel tempo dimostreranno che il loro amore va oltre qualsiasi ostacolo.

Slam Tutto per una ragazza di Andrea Molaioli

Slam Tutto per una ragazza è un film del 2017 di Andrea Molaioli, un lavoro molto particolare con protagonista Ludovico Tersigni. Questi interpreta Samuele un ragazzo col mito di Tony Hawk che inizia a frequentare una sua coetanea.

La ragazza rimane incinta e lì si sdoppia la vita di Samuele che improvvisamente si trova a viaggiare per il tempo. L’amore al tempo degli adolescenti è straordinario davvero.

Ecco Fatto di Gabriele Muccino

Ecco Fatto è il film d’esordio di Gabriele Muccino, del 1998. Doveva uscire solo in home video, ma divenne un piccolo culto approdando in sala. racconta la storia di Matteo un ragazzo che conosce una splendida ragazza più grande di lui, Margherita.

La gelosia lo ossessiona e lo porta a compiere dei gesti anche inattesi che finiranno per rendere la loro storia d’amore molto complicata.

Your Name. di Makoto Shinaki

Non poteva mancare il film d’animazione, abbiamo scelto Your Name. di Makoto Shinkai del 2016. È molto difficile spiegare la trama di questo film che viaggia nel tempo e gioca coi sentimenti.

Ci siamo commossi moltissimo e abbiamo capito subito che meritava più di una visione.

Se mi lasci ti cancello di Michel Gondry

Se mi lasci ti cancello è un film del 2004 di Michel Gondry, una pellicola pazzesca e scritta benissimo. Racconta la storia di un uomo che si rivolge, in un futuro ipotetico, a una società per cancellare la memoria.

L’obiettivo è dimenticare quella che è stata la donna della sua vita.