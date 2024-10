4 luoghi da visitare in Thailandia, la “terra del sorriso”

Sorridere fa bene la salute, alla mente e al corpo: lo dice la scienza, ma anche la cultura popolare. E allora perché non farlo in occasione di un viaggio, in quella che è nota, appunto, come la terra del sorriso, ovvero la Thailandia? Tale denominazione trae origine dalla capacità naturale degli abitanti di sorridere, a fronte di quello che viene considerato come uno strumento di comunicazione, pace e armonia. Parliamo di uno degli Stati più affascinanti al mondo, situato in Asia, per la precisione nella zona del Sud-Est. Qual è il momento migliore per chi decide di trascorrere le proprie vacanze in Thailandia? L’ideale è prenotare durante la cosiddetta stagione secca, che intercorre nel periodo che va da novembre fino …

Sorridere fa bene la salute, alla mente e al corpo: lo dice la scienza, ma anche la cultura popolare. E allora perché non farlo in occasione di un viaggio, in quella che è nota, appunto, come la terra del sorriso, ovvero la Thailandia? Tale denominazione trae origine dalla capacità naturale degli abitanti di sorridere, a fronte di quello che viene considerato come uno strumento di comunicazione, pace e armonia.

Parliamo di uno degli Stati più affascinanti al mondo, situato in Asia, per la precisione nella zona del Sud-Est. Qual è il momento migliore per chi decide di trascorrere le proprie vacanze in Thailandia? L’ideale è prenotare durante la cosiddetta stagione secca, che intercorre nel periodo che va da novembre fino a febbraio.

In questa parte dell’anno, infatti, si ha modo di approfittare di un clima asciutto, non troppo caldo e quindi mite, complici le temperature comprese tra i 25°C e i 32°C: caratteristiche perfette per visitare tanto le località di mare che le città. La Thailandia non vi deluderà e vi porterete una valigia ricca di ricordi preziosi.

Oggi vi raccontiamo qualcosa di più su alcune mete da non perdere assolutamente, ma se ne potrebbero citare diverse altre. Non perdiamo altro tempo allora!

Bangkok, la capitale della Thailandia

Non potevamo che partire dalla Capitale della Thailandia, Bangkok, una città ricca di fascino e meta della maggior parte dei viaggi che conducono in questo Paese così speciale.

Sono davvero tanti i luoghi da visitare: dai molteplici parchi e giardini situati nel centro urbano, passando per il Grand Palace e il Wat Phra Kaeo, il Museo Nazionale e il Wat Pho. Un discorso a parte merita il quartiere di Chinatown, intriso di mercati, vicoli e botteghe colorate, perfetto per concedersi un po’ di shopping.

Chiang Mai, nel Nord della Thailandia

Il Nord della Thailandia è spesso una zona sottovalutata, ma in realtà di grande fascino. Ciò è dovuto principalmente alla conformazione montuosa che contribuisce a regalare da un lato temperature più miti – cosa da non sottovalutare in questo angolo del mondo – e dall’altro un’atmosfera più dolce, con un ancestralità differente da quella del selvaggio Sud.

La città più importante dell’area è Chiang Mai ed è il punto ideale per partire in esplorazione alla volta delle montagne circostanti come Chiang Dao e Pai.

Phuket, l’isola magica della Thailandia

Dalla tranquillità del Nord della Thailandia viriamo subito a Sud, in una delle sue parti più frequentate e celebri al mondo. Phuket per molte persone è la Thailandia, pur trattandosi soltanto di un’isola.

Parliamo comunque di un luogo di rara bellezza, che si affaccia sul mare delle Andamane. Cosa visitare assolutamente a Phuket? Segnaliamo soprattutto le seguenti spiagge: Patong Beach, Baia di Kata, Karon Bay, Bang Tao Beach, Phang Nga Bay.

Phuket è anche la base ideale per recarsi in altre località vicine parimenti affascinanti, come le isole Phi Phi e le isole Similan.

La meraviglia dei templi thailandesi

Un discorso a parte, e che interessa tutto il Paese, è quello relativo ai suoi templi meravigliosi, la cui edificazione è legata alla cultura buddhista: ce ne sono più di 40.000 e vengono chiamati Wat.

Tra i più famosi troviamo il Tempio Bianco o Wat rong Khun, situato nella zona Settentrionale, e il Tempio del Buddha Sdraiato o Wat Pho, tra i più grandi e belli di Bangkok.