4 creme viso leggere, economiche e di qualità: le consiglia una chimica

Le creme sono tutte diverse e senza leggere correttamente il contenuto, spesso ci si lascia trasportare da i motivi di acquisto errati.

Individuare la crema migliore per la propria pelle è essenziale affinché funzioni quindi un prodotto valido, che sia oggettivamente nutriente sulla pelle ma senza esagerare altrimenti si rischia l’esatto opposto. La crema grassa può portare problemi a coloro che hanno un fondo eccessivamente compromesso e quindi è utile valutare soluzioni alternative.

Un buon prodotto non deve costare tanto ma contenere gli ingredienti giusti per questo gli esperti invitano sempre a leggere l’INCI dove sono racchiuse tutte le indicazioni utili. In questo modo si può valutare il prodotto in base alle proprie necessità e non per la pubblicità.

Le 4 migliori creme per il viso

Il punto cruciale di qualunque crema per il viso è che deve idratare ma soprattutto lenire eventuali secchezze e rossori quindi coloro che hanno una pelle rovinata sicuramente potranno scegliere un prodotto particolarmente grasso, chi invece ha una pelle equilibrata può scegliere qualcosa di molto leggero.

Revitalift Filler di L’Oreal Paris è una crema con acido ialuronico, niacinamide e glicerina veramente eccellente. La texture è sotto forma di gel quindi si applica molto facilmente, non appesantisce il derma ed è molto piacevole da stendere e da tenere anche come base per il trucco. Questa è perfetta per tutti i tipi di pelle ed è indicata soprattutto in chi non ama quel sentore di crema che occlude i pori sul viso.

Un altro valido prodotto è Rilastil Aqua Intense che dura 72 ore ed è a base di acido ialuronico e ceramidi. Anche questa è formulata come un gel molto intenso. Pratica da stendere anche se in un tubetto decisamente più concentrato e quindi più dispendiosa. Questa, secondo i consigli della chimica esperta in cosmetica di La Cosmeticante è un prodotto valido soprattutto per chi ha la pelle grassa.

Da provare anche Hydrotenseur che è una crema antirughe, dona l’effetto matto e soprattutto è un vero toccasana per la pelle più avanzata. Per chi desidera una crema viso illuminante, molto utile è quella di Korff che è tipo un sorbetto per il viso, leggerissima con Vitamina C e acido ialuronico, una combinazione vincente per la pelle.

Queste creme hanno costi diversi ma sono eccellenti perché permettono di andare a nutrire in profondità, equilibrare ma al tempo stesso dare nuovo benessere al viso, considerando la condizione e l’età della persona.