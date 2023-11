3 trucchi che rivoluzionano le regole della cucina: così tutto è più facile

Si tratta di soluzioni a problemi ricorrenti della quotidianità in cucina: dall’acqua salata due volte alla cipolla che fa piangere.

Quando si guardano video su svariate ricette e come prepararle in maniera semplice e veloce, in quei pochi secondi, le clip ci mostrano una realtà rosea, fatta di deliziose pietanze e preparazioni perfette. Questo vale anche per le stesse ricette, che ci illustrano passo a passo come realizzare piatti gustosissimi in grado di stupire chiunque. Sebbene ogni persona (o pagina), decide di condividere le sue ricette con lo scopo di divulgare alla platea le proprie conoscenze, quello che non viene mostrato sono le difficoltà che si possono riscontrare in cucina. Le stesse che, solo chi si mette con le mani in pasta, si trova davanti.

Insomma, può capitare a tutti, vuoi per la distrattezza o perché qualcuno l’ha fatto prima di noi, di buttare il sale due volte nell’acqua. O ancora: quella carta da forno, nel momento in cui adagiamo le pietanze per cuocerle, immancabilmente si sposta. Ecco, nel mondo, più di una persona si è trovata davanti a queste problematiche, ma alcuni, trovando una soluzione, hanno deciso di condividerla con altre persone.

3 trucchi in cucina per risolvere problematiche comuni

In questa sede non possiamo non citare TikTok, social sempre più diffuso tra diverse fascie d’età, dove gli utenti stessi comunicano tra di loro per mezzo di brevi clip. In questa sede, ci è capitato di soffermarci sul profilo di @claudiafitmom, mamma che ama condividere ricette nel suo profilo. Questa volta, però, la donna ha deciso di svelare qualche trucco meno noto, ma estremamente utile in cucina.

Il primo è indubbiamente il caso della carta da forno: può capitare a tutti di dover preparare una torta, ma nel momento in cui si va ad applicare la carta da forno, questa non aderisca alla perfezione, soprattutto se usiamo più strati per darle una forma corretta. In questo caso, Claudia ci mostra come basta inumidire la carta prima di andarla ad adagiare: in questo modo rimarrà ben salda sulla teglia.

Secondo trucco, ma non meno utile, il dramma della ‘cipolla che fa piangere’: in questo caso basterà tagliarla in due parti, risciacquarla sotto l’acqua corrente e, magicamente, diventerà innocua ai nostri occhi.

Terzo, nonché geniale consiglio riguarda una delle distrazioni più comuni in cucina: salare due volte l’acqua della pasta. Sebbene possa sembrare un danno irreversibile che richiede il cambio, anche parziale dell’acqua, Claudia ci spiega come si può ovviare al problema aggiungendo una patata tagliata a metà all’interno della pentola: l’ortaggio assorbirà il sale in eccesso. Che dire, assolutamente geniale.