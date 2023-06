20 romanzi thriller e noir da leggere quest’estate

Pioggia o sole, nessuna estate è completa senza un thriller frizzante. Dal truecrime al noir, godetevi questa selezione di irresistibili thriller estivi

Non c’è una regola che dice che devi leggere thriller in estate (alcune persone li divorano tutto l’anno, mentre altri li evitano del tutto e leggono Kafka sulla spiaggia), ma in una lunga e pigra giornata di vacanza è innegabilmente soddisfacente aggrapparsi a una narrazione che ti lascia col fiato sospeso.

L’estate sta per arrivare, e non c’è modo migliore che passare le giornate bollenti all’aperto con un grande libro in mano. Anche se ognuno ha la propria definizione di lettura da spiaggia, non c’è niente che definisca le vacanze che un thriller avvincente.

La classifica dei migliori romanzi thriller

Questi incredibili thriller da spiaggia offrono tutti i colpi di scena avvincenti che desideri da una lettura estiva, per non parlare dell’atmosfera memorabile. Ognuna di queste letture avvincenti si svolge in una posizione tropicale o costiera che ti farà sentire come se fossi sulla tua vacanza sulla spiaggia, anche quando stai leggendo dalla comodità del tuo divano o del tuo cortile.

Tokyo Blues di Haruki Murakami: il romanzo segue le vicende di un giovane studente universitario che, dopo una rottura amorosa, si ritrova coinvolto in un intrigo misterioso e oscuro. Con la sua prosa affascinante e una trama avvolgente, Murakami crea un’atmosfera unica.

Il commissario Montalbano di Andrea Camilleri: come non conoscerlo? Questa serie di romanzi gialli segue le avventure del commissario Salvo Montalbano nella sua nativa Sicilia. I libri sono ricchi di atmosfera mediterranea e offrono un’ottima combinazione di mistero e umorismo.

Il grande sonno di Raymond Chandler: un classico del genere noir ambientato nella calda Los Angeles degli anni ’30, è perfetto per immergersi nell’atmosfera estiva della città mentre segui il detective privato Philip Marlowe nella sua indagine intricata.

Out di Natsuo Kirino: un thriller psicologico che affronta temi come la disperazione, l’alienazione e il ruolo delle donne nella società giapponese. La storia segue un gruppo di operaie che si trovano coinvolte in un omicidio e devono trovare un modo per nascondere le prove. Un’opera intensa e avvincente.

Romanzo criminale di Giancarlo De Cataldo: ambientato nella Roma degli anni ’70, questo romanzo segue una banda criminale che domina la città. Con personaggi complessi e una trama avvincente, offre uno sguardo coinvolgente sul mondo del crimine organizzato.

Il caso Fitzgerald di John Grisham: Grisham è noto per i suoi legal thriller, e questo libro è una scelta eccellente e godereccia. La storia è ambientata in una cittadina del Mississippi, ti terrà incollato alle pagine mentre scopri segreti e inganni.

Nessuno si salva da solo di Margaret Mazzantini: questo romanzo noir psicologico affronta temi come l’alienazione, la solitudine, la ricerca dell’amore e della redenzione. Con una scrittura coinvolgente e profonda, Mazzantini ti porterà in un viaggio emozionale.

La verità sul caso Harry Quebert di Joël Dicker: un noir affascinante e intricato che ti trasporterà nella pittoresca cittadina costiera di Aurora, nel New Hampshire. Con un mistero da risolvere e una narrazione coinvolgente, sarà difficile smettere di leggerlo.

Il suggeritore di Donato Carrisi: un thriller psicologico che segue le indagini di un ex criminologo, ora consulente investigativo, che si trova ad affrontare un assassino che semina terrore nella città. Con colpi di scena e suspense, questo libro tiene il lettore incollato alle pagine.

Il bacio della morte di Mickey Spillane: se sei un fan dei classici del genere noir, questo libro è un must. Scritto dal leggendario autore Mickey Spillane, ti catapulta nel mondo criminale di New York con il detective privato Mike Hammer che indaga su un omicidio.

Nessuno è perfetto di Massimo Carlotto: questo romanzo invece segue le vicende del detective privato Marco Buratti, detto “L’Alligatore”, che si trova coinvolto in un intrigo di corruzione politica e crimine organizzato.

La ragazza del treno di Paula Hawkins: un best seller internazionale, perfetto per le giornate estive. La protagonista, Rachel, prende il treno giornaliero e osserva una coppia perfetta da lontano, ma quando la donna scompare misteriosamente, Rachel si ritrova coinvolta in un intreccio di bugie e segreti.

I segreti di Parigi di Corrado Augias: se ti piace il genere noir ma preferisci una prospettiva storica, questo libro potrebbe interessarti. Augias esplora i segreti e i misteri nascosti di Parigi attraverso una serie di storie connesse che abbracciano diverse epoche.

Il talento di Mr. Ripley di Patricia Highsmith: ambientato in Italia, questo romanzo ti immergerà nel mondo oscuro e psicologico del protagonista Tom Ripley. Con un’atmosfera inquietante e una trama piena di suspense, è irresistibile. Come per molti di questa lista (come anche La ragazza del treno), è stato realizzato anche il film.

Il senso della morte di Maurizio de Giovanni: questo libro fa parte della serie dedicata al commissario Ricciardi, un poliziotto con la capacità di sentire le ultime parole delle vittime. Ambientato nella Napoli degli anni ’30, offre una combinazione unica di noir mischiata a elementi soprannaturali.

Millennium di Stieg Larsson: si tratta di una serie di tre libri, composta da “Uomini che odiano le donne”, “La ragazza che giocava con il fuoco” e “La regina dei castelli di carta”, offre un mix avvincente di thriller e noir. Segue le avventure della determinata Lisbeth Salander e del giornalista Mikael Blomkvist mentre svelano segreti oscuri e affrontano pericolosi nemici.

Volo senza ritorno di Sandrone Dazieri: un thriller avvincente che segue le indagini del detective Colomba Caselli su una serie di omicidi legati a una misteriosa organizzazione criminale. Con un ritmo frenetico e colpi di scena, questo libro tiene il lettore sulle spine.

Gone Girl di Gillian Flynn: un libro perfetto per l’estate, pieno di suspense e colpi di scena. Quando la moglie di Nick scompare nel loro quinto anniversario di matrimonio, le indagini si concentrano su di lui. Ma niente è come sembra in questa storia di amore, tradimento e manipolazione.

Il passato che uccide di Karin Slaughter: questo romanzo noir ti trascina nella Georgia profonda mentre il detective Will Trent indaga su un crimine apparentemente insolubile. Con personaggi complessi e una trama avvincente, non potrai fare a meno di essere catturato dalla storia.

L’Isola della paura di Dennis Lehane: sicuramente hai già visto il film migliaia di volte (Shutter Island), ma questo romanzo mozzafiato va letto assolutamente. Su un’isola remota e sinistra, una struttura psichiatrica ospita criminali pericolosi. Quando un paziente scompare, due investigatori si trovano intrappolati in un intreccio di segreti e paranoia. Un thriller psicologico che ti terrà sulle spine.