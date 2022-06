5 miti da sfatare sui capelli di cui dovresti dimenticarti per sempre (oppure no...

Seppur ad esclusione di alcun fondamento scientifico, sui capelli se ne sono sempre sentite tante: è ora giunto il momento di sciogliere ogni dubbio rispetto a tali infondate credenze, lungamente ed immotivatamente scambiate per certezza. “Non lavarti i capelli tutti i giorni”, “Attenzione alle tinte se sei incinta”, “Non stressarti che ti vengono i capelli bianchi”, “Non strapparti i capelli grigi” che te ne ricrescono due” sono solo alcune delle antiche dicerie che contribuiscono ad attanagliare la mente con i dubbi, ma quali sono quelle vere e quali quelle assolutamente false? Ebbene, siamo qui appositamente per fare chiarezza.



A volte si tratta solo di… leggende: come detto poc’anzi, vi sono convinzioni riguardo la salute dei capelli che arrivano da tempi antichi, tramandate come credenze popolari da nonne a nipoti con entusiasmo e tenacia. Per contro, l’aumento delle analisi scientifiche ha dimostrato come molti di questi siano soltanto miti, detti popolari ed elementi folkloristici sulla base di cui risulta illogico incentrare come prendersi cura della propria chioma.

1. Lavare i capelli ogni giorno fa male



Vero! Quante volte ce lo avranno detto? Fare lo shampoo tutti i giorni per averli capelli forti e lucenti non potrebbe essere più sbagliato, questa è una dura verità. La nostra testa non è fatta per essere lavata ogni giorno: l’acqua, infatti, contiene anche calcare dannoso per la chioma e insistere con lavaggi frequenti oltre che con lo styling, non giova alla cute e nemmeno ai follicoli. Senza contare l’odioso effetto rebound dei capelli grassi!



2. Lo stress fa venire i capelli bianchi

Vero! Lo stress causa l’insorgere di capelli grigi o bianchi: ed anche questa è realtà, pur non trattandosi di un’equazione matematica come vorrebbero farci credere le nostre nonne. La depigmentazione della chioma dipende da molti altri fattori genetici e ambientali, eppure alcuni studi clinici attestano che ragazze giovani con una vita particolarmente stancante o stressante sono più predisposte rispetto ad altre ad incanutire prima.

3. Non si strappano i capelli bianchi



Falso! Strappare un capello bianco equivale a farne crescere due: questo è assolutamente un detto popolare, non c’è alcuna corrispondenza scientifica a questa frase. Strapparsi i primi capelli grigi o bianchi, quando li si nota, è un gesto che viene quasi automatico. Il massimo rischio? Che lo stesso capello ricresca esattamente lì dove l’abbiamo strappato.



4. 100 colpi di spazzola al giorno (tolgono i capelli di torno!)

Clamorosamente Falso! 100 colpi di spazzola al giorno per avere capelli perfetti: in Italia questo detto popolare ha dato origine perfino ad un libro scandalo di successo. Peccato che, ancora una volta, si tratti di una credenza popolare senza nessun riscontro scientifico, anzi! Un uso così ripetuto e continuo della spazzola potrebbe danneggiare le fibre capillari.

5. Il taglio drastico rinvigorisce i capelli

Falso! Il taglio netto almeno una volta ogni tanto fortifica i capelli: sicuramente ciò elimina il problema alla radice, ma se si soffre di capelli sfibrati, la cosa non si risolverà. Più che di taglio, è tutta questione di utilizzare appositi prodotti, intensificando la cura dei capelli in estate, quando sottoposti a maggiore stress.