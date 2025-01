Arredare con i bancali di legno: le idee creative e sostenibili per trasformare la casa in modo originale ed eco-friendly

Grazie al riciclo creativo, è possibile dare nuova vita persino all’arredamento di casa. Vecchi oggetti, infatti, possono rinascere grazie al fai-da-te. Pensiamo, ad esempio, a dei bancali di legno che possono entrare a far parte dell’arredamento di casa, proprio grazie al riciclo creativo.

I bancali di legno si prestano a mille utilizzi diversi e sono l’ideale per essere reinventati e trasformarsi in poltrone o divani, letti o tavolini. Siete curiosi di scoprire di più in merito? Scopriamo insieme come arredare con i bancali di legno e quali sono le idee creative e sostenibili per trasformare la casa in modo originale ed eco-friendly.

Mille idee con i bancali di legno: i mobili, il divano e il letto con pallet fai-da-te



I bancali di legno sono un materiale che viene, spesso, utilizzato per creare oggetti unici e originali come mobili su misura, che possano abbellire sia gli spazi interni che gli spazi esterni di casa. È possibile creare, senza rinunciare al rispetto per l’ambiente, dei complementi di arredo che siano funzionali oltre che belli. Come trasformare una semplice base di legno, quindi, in un elemento di arredo personalizzato e sostenibile?



Per dormire sonni tranquilli ma, soprattutto, per ricreare un’atmosfera originale e shabby chic in camera, i bancali possono essere utilizzati come struttura portante del letto o del divano. Se puliti e riverniciati a dovere, vengono sfruttati come base per materasso e cuscino. In alternativa, possono essere tagliati e assemblati per formare la testata del letto.



Fissare più pallet uno sopra l’altro per dar vita a un mobile per la televisione davvero originale ma, allo stesso tempo, funzionale? È possibile ed è l’ideale sia come supporto per la TV che per riporre piccoli e grandi oggetti, dai CD alle riviste. I bancali tagliati a misura e assemblati ad hoc possono essere reinterpretati anche come divertenti sgabelli: una volta aggiunti cuscini coloratissimi, le sedute per arredare salotti e camere da letto saranno pronte.

Lavori con i bancali di legno per giardino: idee con bancali piccoli e grandi



Non mancano, poi, i suggerimenti per dei mobili in pallet riciclato. Un classico del riciclo creativo, a suon di pallet, è il tavolino: perfetto sia per l’esterno che per l’interno, da verniciare del colore preferito o da lasciare al naturale, da coprire con un piano in vetro o plexiglass o da rendere ancora più funzionale con l’aggiunta delle rotelle. Non c’è troppo limite alla fantasia per realizzare un tavolino con i bancali!



Ma non mancano neppure le idee per deibancali d’arredo per il giardino: assemblandoli a dovere, aggiungendo cuscini per le sedute e altri cuscini decorativi, si possono realizzare veri e propri salotti che comprendono dal divano alle poltrone fino al tavolino, perfetti soprattutto per l’esterno e ideali da mettere in giardino o in terrazzo, sul balcone o sotto il portico. Perché, poi, non realizzare un giardino verticale nel salone di casa, sotto il portico, sul balcone o sul terrazzo? Grazie all’utilizzo – semplice, ma dall’effetto scenografico garantito – dei bancali in legno recuperati e sistemati ad hoc come una fioriera dalle mille sorprese.

I pallet per arredamento interno: la parete attrezzata e i lavori con bancali di recupero



Un’altra idea fai-da-te semplice e di veloce realizzazione? Le mensole porta-tutto! Create appendendo semplicemente alla parete – con dei chiodi o dei ganci appositi – i bancali in legno: questa soluzione è l’ideale sia per dare un tocco di originalità all’arredamento, sia per riporre mille oggetti differenti dalle bottiglie di vino ai bicchieri, dai libri alle riviste. I pallet, insomma, possono diventare bellissimi oggetti di design sia per la casa che per l’esterno della propria abitazione, come visto prima: per chi ha, ad esempio, la fortuna di avere un giardino a disposizione, oppure semplicemente un balcone.



Con o senza lo schienale, la panca creata assemblando i pallet può aver forme e dimensioni differenti, rese ancora più particolari dall’aggiunta di altri dettagli alleati del comfort come i cuscini, per esempio: le panche con i pallet, inoltre, possono essere ancora più funzionali perché, grazie alla conformazione delle assi in legno, possono fungere anche da pratici contenitori di libri e riviste. Un divano vero e proprio, con tanto di isola e chaise longue, schienale e braccioli, cuscini e cuscinetti: i bancali, se tagliati, scartavetrati, verniciati e composti, possono diventare facilmente dei comodissimi divani protagonisti dell’arredo moderno e chic di moltissimi ambienti domestici.



Infine, non dimenticate di utilizzare del pallet grezzo da riverniciare voi stesse per realizzare tutti i mobili che desiderate, a vostro piacimento. Ricordate che – con un po’ di manualità, pazienza e, soprattutto, tanta creatività – tutto è possibile e potrete realizzare delle piccole opere d’arte da esporre in casa vostra con orgoglio. Scoprite di più sul riciclo creativo del legno e sul riciclo creativo della stoffa.