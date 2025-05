10 coppie di Hollywood che si sono dette “addio” (spezzando il cuore dei fan)

Alcune sono nate sul set, altre per caso, ma ci sono storie d’amore che hanno fatto sognare i fan di tutto il mondo. La scintilla può nascere a telecamere spente ma, quando si è così famosi, è inevitabile che la vita privata diventi per molti aspetti anche pubblica. Molte storie d’amore nate a Hollywood, però, non sono finite col “vissero per sempre felici e contenti“, al contrario.

C’è chi ha rotto dando vita a delle vere e proprie battaglie legali, chi ha dato alla propria storia una seconda opportunità o chi si è ritrovato a dover lavorare con il proprio ex dopo la separazione. Quel che è certo è che ci sono alcune coppie Vip che, anche dopo la rottura, sono rimaste nel cuore dei fan. Che continuano a pensare che, nonostante tutto, stessero davvero bene insieme.

Le coppie di Hollywood che si sono lasciate: le celebrities che si sono amate e che abbiamo amato

Quando si parla di coppie famose non si può non fare riferimento a lui, considerato da molti il più bello di Hollywood. Brad Pitt ha fatto perdere la testa alle fan di tutto il mondo ma anche a diverse sue colleghe. Tra le sue storie d’amore, due sono rimaste nel cuore del pubblico, che si divide: c’è chi lo ha amato con Jennifer Aniston, l’indimenticabile Rachel di Friends, e chi non ha dimenticato il fascino magnetico dei Brangelina e del matrimonio (finito malissimo) con Angelina Jolie.

Coloro che hanno messo tutti d’accordo, però, sono stati Nicole Kidman e Tom Cruise, una delle coppie storiche di Hollywood. Belli da togliere il fiato, l’attore di Mission Impossible ha parlato della sua ex moglie proprio di recente, come possiamo leggere sull’articolo pubblicato sul portale Cinema.it. Un silenzio rotto dopo oltre 20 anni: i due hanno divorziato nel 2001, dopo circa dieci anni d’amore.

Da Demi Moore e Bruce Willis a Cameron Diaz e Justin Timberlake, fino agli iconici e amatissimi Bennifer, che avevano ‘illuso’ i numerosi fan con un clamoroso ritorno di fiamma nel 2021, dopo 18 anni di separazione. Anche questa seconda chance, però, non ha avuto lieto fine poiché Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno nuovamente divorziato nel 2024, dopo essersi sposati in gran segreto a Las Vegas nel luglio del 2022.

Ma anche gli appassionati di serie tv si sono emozionati con diverse coppie nate sul set. Una su tutti quella formata da Katie Holmes e Joshua Jackson, che si sono amati anche nella vita reale oltre che sul set di Dawson’s Creek. I due sono stati insieme circa un anno ma, a distanza di tanto tempo, il pubblico fa ancora il tifo per Joey e Pacey. Come per Penny e Leonard, rimasti ottimi amici.

Kaley Cuoco e Johnny Galecki si sono incontrati grazie a The Big Bang Theory e sono stati insieme per circa due anni, fino al 2010. Nonostante la rottura, tra i due attori c’è un rapporto di grande stima e affetto. E sul set si è innamorato anche Penn Badgley, l’indimenticabile Dan di Gossip Girl, oggi famosissimo per il ruolo in You. L’attore è stato legato sentimentalmente a Blake Lively (oggi sposata con Ryan Reinolds) , che nella serie interpretava Serena van der Woodsen