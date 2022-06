Foto Shutterstock | Jacek Chabraszewski

Oggi vi proponiamo 10 ricette di insalate light ed originali. Ad eccezione di qualche compleanno, le grandi mangiate sono finite, e con l’arrivo dell’estate è ufficialmente il momento di mettersi in forma.

Peso forma e prova costume sono da sempre il più grande incubo di tutti. Noi vi proponiamo delle ricette semplici, leggere ma gustose nel rispetto della bontà e della linea.

Per smaltire qualche chiletto di troppo presi durante l’invero, seguite i nostri consigli di cucina e vi assicuriamo tanto cibo buono e sano.

Insalata di farro e orzo

Questa è la ricetta adatta per chi vuole abbinare cucina estiva e sana. Infatti questa insalata coloratissima e deliziosa viene fatta con orzo e farro scaldati e raffreddati e mescolati con tante verdure. Mettete pomodorini, basilico e una scatoletta di tonno o un uovo sodo. Tante proteine, pochi grassi senza rinunciare alla bontà e freschezza.

Ceasar salad

Questa è una ricetta di origine statunitense. Diversamente da quanto si può pensare per le altre ricette americane, questa è leggera e gustosa. È fatta con lattuga, crostini di pane, parmigiano, pollo grigliato arricchito con succo di limone e salsa Worcestershire. Prende il nome da uno chef italiano ed è un secondo piatto davvero ottimo.

Insalata di gamberi e avocado

Questa ricetta è molto fresca e leggera e combina insieme due sapori che si sposano perfettamente. Cuocete i gamberi nell’olio vegetale, fate a pezzetti l’avocado e mescolate il tutto arricchendo con menta, succo di pompelmo, pepe. Potete aggiungere anche altri ingredienti come le noci oppure un pizzico di miele.

Insalata di mare

Ottimo da servire sia come antipasto che come secondo piatto per una cena estiva o qualche occasione speciale. Il mix di sapori, rendono questo piatto davvero molto delizioso. Usate cozze e vongole sgusciate, gamberi, polpo e calamari sbollentati in acqua salata. Mescolate tutto e arricchite con prezzemolo, menta e limone.

Insalata di salmone e gamberetti con yogurt

Il gusto del mare e della semplicità in un’unica ricetta. Ottimo come secondo piatto a base di pesce, facile da preparare e leggero. Cuocete i gamberetti e utilizzate il salmone affumicato che potete tagliare molto sottile. Mescolate il tutto con uno yogurt greco, sale, pepe, succo di limone. Mescolate poi con insalata mista. Et voilà!

Insalata di arance

Questa ricetta è di origine siciliana ma molto amata in tutta la nostra penisola. Ottima da proporre come antipasto nel periodo di Natale o in generale quando si trovano arance fresche. Tagliate a fette le arance e aggiungete le cipolle tagliate a fettine molto sottili. Aggiungete olio, olive sale e pepe. Avrete tutti il gusto della Sicilia in un antipasto.

Insalata di fave

L’insalata di fave è un piatto semplice e leggero. È un cibo povero che deriva dalla tradizione contadina. Usate le fave fresche di stagione, scottatele leggermente. Condite le fave con vinaigrette e scaglie grosse di formaggio pecorino e una spruzzata di pepe. Un contorno o antipasto molto fresco e genuino in regola con la linea.

Insalata di puntarelle alla romana

Questa insalata è molto diffusa nelle regioni del Lazio e della Campania da cui originano questi alimenti. Le puntarelle ricordano nel sapore e nell’aspetto gli asparagi ma sono raccolti in grandi cespi. Condite le puntarelle scottate con aglio, olio, aceto di vino bianco, acciughe. Arricchite con pepe. Avrete un contorno davvero buono.

Insalata primavera

Con l’arrivo della primavera le nostre tavole si colorano e abbondano di verdure deliziose. A vostra scelta potete usarle per creare un’insalata dal gusto unico. Vi consigliamo di usare taccole, fagiolini e zucchine unite ai pomodorini, al grana e ad altri formaggi. Il tutto viene impreziosito da spezie oppure da erbette a vostra scelta.

Insalata Waldorf

La ricetta risale al 1923 e in origine prevede l’uso in parti uguali di sedano rapa e mela con aggiunta di maionese. Solo in seguito sono stati aggiunti altri ingredienti quali i gherigli di noci e le foglie di lattuga. È un secondo piatto o un antipasto davvero delizioso. Vi consigliamo di aggiungere anche yogurt e pepe bianco.