Prendete un pentolino e mettete l'acqua, lo zucchero e la scorza del limone, far scaldare bene in modo che si sciolga del tutto lo zucchero, poi togliete dal fuoco e fate raffreddare lo sciroppo a temperatura ambiente.

Quando lo sciroppo sarà freddo togliete la scorza di limone e aggiungete il succo di limone, mescolate bene e trasferite questo composto in un contenitore che possa andare in freezer . Lasciate il sorbetto in freezer per almeno 10/12 ore, se avete molta fretta o ospiti improvvisi, potete ridurre il tempo a 3 - 4 ore.

Al momento di servire prendete il sorbetto e mettetelo nel frullatore per ammorbidirlo, poi o lo mettete nelle ciotoline, oppure lo tenete in freezer per altri 20 minuti, in questo modi riuscirete a prelevare delle palline con l'apposito attrezzo che si utilizza per i gelati.