Amatriciana originale

Ecco per voi la ricetta della pasta all’Amatriciana, un primo piatto che fa parte della tradizione della cucina italiana ed in particolare di quella laziale, questo piatto è nato ad Amatrice, un piccolo paese laziale al confine con l’Abruzzo. Nelle sue varianti troviamo anche un’alternativa senza sugo, l’Amatriciana bianca, meglio conosciuta come pasta alla gricia, altrettanto golosa e perfetta per le persone allergiche o intolleranti al pomodoro. Scopriamo la ricetta e tutti i consigli per realizzare una pasta all’amatriciana strepitosa!

Ingredienti

guanciale 100 gr

pecorino 75 gr

sale qb

pepe qb

passata di pomodoro 350 gr

peperoncino 1

spaghetti 400 gr

vino bianco 1 bicchiere