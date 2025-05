Questi stick di zucchine piaceranno anche ai bambini: devi provarli assolutamente

Come preparare le zucchine gratinate in friggitrice ad aria? Gli stick di verdure diventeranno il tuo contorno preferito!

Gli stick di zucchine sono perfette per il pranzo della domenica o per un contorno goloso. Come preparare le zucchine gratinate in friggitrice ad aria per sorprendere anche i più piccoli?

Con questa ricetta anche i bambini più selettivi ameranno le zucchine. Prepararla è semplicissima: se hai delle zucchine in dispensa e non sai come consumarle, prova questa ricetta e non potrai più farne a meno. La friggitrice ad aria ti permetterà di ottenere una superficie croccante da sgranocchiare anche come snack tra un pasto e l’altro!

Le zucchine gratinate, infatti, sono buone sia calde che fredde, quindi perfette come contorno da portare come pranzo al sacco in ufficio.

Come preparare le zucchine gratinate in friggitrice ad aria

Le zucchine sono fresche di stagione, quindi ti consigliamo di provare la ricetta in questo periodo. Puoi anche preparare le zucchine in quantità maggiori e conservarle in freezer in un sacchetto. Ti basterà tirarle fuori, scongelarle, passarle velocemente in friggitrice ad aria per qualche minuto e il gioco è fatto! Un contorno facile e veloce che ameranno tutti.

Ingredienti

2 zucchine

50 gr di pangrattato

2 cucchiai di farina

2 cucchiai abbondanti di olio extra vergine di oliva

1 pizzico di sale

spezie a piacere

Procedimento

Come detto in precedenza, il procedimento è davvero velocissimo. Ti basterà lavare le zucchine sotto acqua corrente, asciugarle con uno strofinaccio e privarle delle due estremità. Quindi taglia le zucchine a stick oppure a rondelle e mettile all’interno di una ciotola. Condisci con abbondante olio extra vergine di oliva, farina, pangrattato, un pizzico di sale e spezie a piacere. Amalgama per bene il tutto, poi sposta le zucchine all’interno del cestello della friggitrice ad aria. Cuoci per circa 12 – 15 minuti a 190 gradi. Le zucchine gratinate in friggitrice ad aria sono pronte per essere gustate!

Puoi anche preparare un salsa fatta in casa in cui poter immergere gli stick di zucchine. Ad esempio, potresti provare la salsa yogurt con erba cipollina oppure un sugo di pomodoro (da consumare freddo) che verrà molto apprezzato dai bambini.

Dopo aver usato il piccolo elettrodomestico molto utile in cucina, non dimenticare di pulirlo. Non perdere la nostra guida in cui ti spieghiamo come pulire in maniera impeccabile la friggitrice ad aria!