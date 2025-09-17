Zucchine e formaggio insieme | la Nerano originale manda in estasi

Spaghetti alla Nerano: la ricetta che manda in estasi tutti; salva la ricetta originale e dai una svolta al tuo pranzo!
Semplici ma che appena li assaggi ti fanno dire “WOW” e non esagero, gli Spaghetti alla Nerano sono questo e molto altro. Una ricetta che profuma magnificamente, grazie al mix perfetto di zucchine dorate e di formaggio che si scioglie e avvolge la pasta in una crema pazzesca. Fidati, con questa meraviglia a tavola fai un figurone senza stressarti, parola mia!
Il bello degli Spaghetti alla Nerano è che non servono mille ingredienti, bastano solo le zucchine, un buon formaggio e qualche tocco di classe nella preparazione ma credimi ti senti come al ristorante quando li provi. La cremosità che si crea ti conquista già al primo giro di forchetta tanto che nessuno sa resistere a quella pasta vellutata che fila di gusto, ecco perché è un piatto leggendario.
Insomma, se vuoi un pranzo che faccia colpo senza complicarti la vita, questo è il piatto giusto. Non ti resta quindi che provare gli spaghetti alla nerano e preparati per complimenti a raffica, allaccia il grembiule e iniziamo subito a prepararli insieme!
Tempo di preparazione: 30 minuti
Tempo di cottura: 15 minuti
Ingredienti per gli Spaghetti alla Nerano
Per 4 persone
- 400 g di spaghetti
- 800 g di zucchine
- 170 g di provolone del monaco
- 50 g di parmigiano grattugiato
- Olio extravergine d’oliva q.b.
- Sale q.b.
- Pepe q.b.
- 2 spicchi di aglio
Come si preparano gli Spaghetti alla Nerano
- Metti subito a bollire una pentola di acqua salata, così sei già avanti e intanto lava bene le zucchine, asciugandole e tagliandole a rondelle sottili.
- Prendi poi una padella larga, versa un bel giro di olio e friggi le zucchine poche alla volta, fino a quando diventano dorate e leggermente croccanti. Scola poi con una schiumarola e versale in una ciotola man mano che friggi aggiustandole con un po’ di sale.
- Nella stessa padella, aggiungi un po’ di olio pulito e fai rosolare i 2 spicchi di aglio schiacciati. Butta dentro le zucchine già fritte e lasciale insaporire un minuto a fiamma bassa, giusto il tempo di amalgamare i profumi. Nel frattempo, cala gli spaghetti e cuocili al dente e ricordati di tenere un mestolino di acqua di cottura.
- Ora arriva il bello, si perché devi scolare la pasta e versarla in padella con le zucchine, aggiungendo un po’ di acqua di cottura. Spegni la fiamma e inizia a mantecare con il provolone grattugiato e il parmigiano, quindi mescola bene, aggiungi ancora un goccio di acqua se serve, fino ad ottenere una crema densa.
- Aggiungi ancora per insaporire una macinata di pepe quindi impiatta subito e guarda che spettacolo, mette fame solo a sentire il profumo. Fidati con gli Spaghetti alla Nerano in tavola conquisterai proprio chiunque. E se ami piatti veloci e irresistibili come questo, non perderti gli Spaghetti alla ghigliottina, che sono un’altra bomba di gusto che ti salva in 10 minuti.