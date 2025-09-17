Zucchine e formaggio insieme | la Nerano originale manda in estasi

Spaghetti alla Nerano: la ricetta che manda in estasi tutti; salva la ricetta originale e dai una svolta al tuo pranzo! Semplici ma che appena li assaggi ti fanno dire “WOW” e non esagero, gli Spaghetti alla Nerano sono questo e molto altro. Una ricetta che profuma magnificamente, grazie al mix perfetto di zucchine dorate e di formaggio che si scioglie e avvolge la pasta in una crema pazzesca. Fidati, con questa meraviglia a tavola fai un figurone senza stressarti, parola mia! Il bello degli Spaghetti alla Nerano è che non servono mille ingredienti, bastano solo le zucchine, un buon formaggio e qualche tocco di classe nella preparazione ma credimi ti senti come al ristorante quando li provi. La cremosità …

Spaghetti alla Nerano: la ricetta che manda in estasi tutti; salva la ricetta originale e dai una svolta al tuo pranzo!

Semplici ma che appena li assaggi ti fanno dire “WOW” e non esagero, gli Spaghetti alla Nerano sono questo e molto altro. Una ricetta che profuma magnificamente, grazie al mix perfetto di zucchine dorate e di formaggio che si scioglie e avvolge la pasta in una crema pazzesca. Fidati, con questa meraviglia a tavola fai un figurone senza stressarti, parola mia!

Il bello degli Spaghetti alla Nerano è che non servono mille ingredienti, bastano solo le zucchine, un buon formaggio e qualche tocco di classe nella preparazione ma credimi ti senti come al ristorante quando li provi. La cremosità che si crea ti conquista già al primo giro di forchetta tanto che nessuno sa resistere a quella pasta vellutata che fila di gusto, ecco perché è un piatto leggendario.

Spaghetti alla Nerano: la ricetta originale per prepararli perfetti!

Insomma, se vuoi un pranzo che faccia colpo senza complicarti la vita, questo è il piatto giusto. Non ti resta quindi che provare gli spaghetti alla nerano e preparati per complimenti a raffica, allaccia il grembiule e iniziamo subito a prepararli insieme!

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Ingredienti per gli Spaghetti alla Nerano

Per 4 persone

400 g di spaghetti

800 g di zucchine

170 g di provolone del monaco

50 g di parmigiano grattugiato

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

2 spicchi di aglio

Come si preparano gli Spaghetti alla Nerano