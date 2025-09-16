Spaghetti alla ghigliottina | taglia la fame in un colpo

Taglia la fame in un colpo, con gli Spaghetti alla ghigliottina porti in tavola in appena 10 minuti una specialità da urlo!
Ho scoperto un piatto che spacca davvero e non esagero! Nonostante la semplicità da quando a casa mia l’hanno assaggiato, è la prima cosa che chiedono quando tempo non ce n’è per stare in cucina e mi serve qualcosa che si prepara al volo. Gli spaghetti alla ghigliottina sono eccezionali e la cosa bella infatti, è che sono veloci, decisi e irresistibili. Ti risolvono il pranzo in un attimo e bastano pochi ingredienti per un mix di sapori davvero strepitosi. Parliamo infatti di un connubio perfetto tra piccante, aromatico e profumato che riesce a mettere subito tutti d’accordo, in 10 minuti pensa sei già a tavola per gustare un capolavoro.
Questa ricetta degli spaghetti alla ghigliottina è davvero alla portata di tutti. Non ti serve infatti altro che aglio, peperoncino, pomodori secchi e un tocco croccante che spiazza grazie all’aggiunta di granella di nocciole. L’abbinamento è sorprendente vero? Però credimi questi pochi ingredienti insieme, riescono a farti consolare parola mia!
Spaghetti alla ghigliottina: con pochi ingredienti spiazzi tutti!
Insomma, fidati di me, questo è il classico piatto che ti salva la giornata ma che ti fa anche fare un figurone con chiunque lo assaggi. Quindi ora non ti resta che provare questi spaghetti alla ghigliottina, perché sono sicura che diventeranno anche la tua arma segreta per quando hai poco tempo e tanta fame. Allaccia quindi il grembiule, metti su l’acqua e iniziamo a prepararli insieme!
Tempo di preparazione: 10 minuti
Tempo di cottura: 10 minuti
Ingredienti per gli Spaghetti alla ghigliottina
Per 4 persone
- 400 g di spaghetti
- 2 spicchi di aglio
- 1 peperoncino grande
- 4 pomodori secchi sott’olio
- Basilico q.b.
- 60 g di granella di nocciole
- Sale q.b.
- Olio extravergine d’oliva q.b.
Come si preparano gli Spaghetti alla ghigliottina
- Per prima cosa, metti l’acqua a bollire in una pentola capiente e aggiungi il sale. Nel frattempo, in una padella larga versa un generoso giro di olio extravergine d’oliva e fai rosolare i 2 spicchi di aglio schiacciati e il peperoncino tagliato a rondelle. Lascia soffriggere a fiamma bassa per far insaporire l’olio, quindi attenta a non farli bruciare.
- Prendi poi i pomodori secchi sott’olio, scolali un po’ e tagliali a pezzetti. Aggiungili in padella insieme all’aglio e al peperoncino. Mescola bene e lascia cuocere per un paio di minuti, giusto il tempo di sprigionare tutto il loro sapore.
- Intanto cala gli spaghetti nell’acqua che bolle e falli cuocere al dente. Mi raccomando però, ricordati di tenere da parte un mestolino di acqua di cottura che ti servirà a legare il condimento.
- Quando la pasta è quasi pronta, togli l’aglio dalla padella e scola gli spaghetti direttamente dentro il condimento e aggiungi un po’ di acqua di cottura. Salta tutto a fiamma alta per qualche minuto e aggiungi la granella di nocciole, dando un’altra bella mescolata. Spegni il fuoco quindi e profuma con qualche foglia di basilico fresco spezzettato con le mani.
- Impiatta subito, perché questo piatto va mangiato caldo e fumante e fidati che questi spaghetti alla ghigliottina ti faranno consolare! Se ami poi piatti veloci e gustosi come questo, prova anche gli spaghetti al tonno preparati così e vedrai che anche con questo spacchi. Buon appetito!