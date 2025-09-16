Spaghetti alla ghigliottina | taglia la fame in un colpo

Taglia la fame in un colpo, con gli Spaghetti alla ghigliottina porti in tavola in appena 10 minuti una specialità da urlo! Ho scoperto un piatto che spacca davvero e non esagero! Nonostante la semplicità da quando a casa mia l’hanno assaggiato, è la prima cosa che chiedono quando tempo non ce n’è per stare in cucina e mi serve qualcosa che si prepara al volo. Gli spaghetti alla ghigliottina sono eccezionali e la cosa bella infatti, è che sono veloci, decisi e irresistibili. Ti risolvono il pranzo in un attimo e bastano pochi ingredienti per un mix di sapori davvero strepitosi. Parliamo infatti di un connubio perfetto tra piccante, aromatico e profumato che riesce a mettere subito tutti d’accordo, …

Ho scoperto un piatto che spacca davvero e non esagero! Nonostante la semplicità da quando a casa mia l’hanno assaggiato, è la prima cosa che chiedono quando tempo non ce n’è per stare in cucina e mi serve qualcosa che si prepara al volo. Gli spaghetti alla ghigliottina sono eccezionali e la cosa bella infatti, è che sono veloci, decisi e irresistibili. Ti risolvono il pranzo in un attimo e bastano pochi ingredienti per un mix di sapori davvero strepitosi. Parliamo infatti di un connubio perfetto tra piccante, aromatico e profumato che riesce a mettere subito tutti d’accordo, in 10 minuti pensa sei già a tavola per gustare un capolavoro.

Questa ricetta degli spaghetti alla ghigliottina è davvero alla portata di tutti. Non ti serve infatti altro che aglio, peperoncino, pomodori secchi e un tocco croccante che spiazza grazie all’aggiunta di granella di nocciole. L’abbinamento è sorprendente vero? Però credimi questi pochi ingredienti insieme, riescono a farti consolare parola mia!

Spaghetti alla ghigliottina: con pochi ingredienti spiazzi tutti!

Insomma, fidati di me, questo è il classico piatto che ti salva la giornata ma che ti fa anche fare un figurone con chiunque lo assaggi. Quindi ora non ti resta che provare questi spaghetti alla ghigliottina, perché sono sicura che diventeranno anche la tua arma segreta per quando hai poco tempo e tanta fame. Allaccia quindi il grembiule, metti su l’acqua e iniziamo a prepararli insieme!

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Ingredienti per gli Spaghetti alla ghigliottina

Per 4 persone

400 g di spaghetti

2 spicchi di aglio

1 peperoncino grande

4 pomodori secchi sott’olio

Basilico q.b.

60 g di granella di nocciole

Sale q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Come si preparano gli Spaghetti alla ghigliottina