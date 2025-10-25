Zucca anche per dessert | fidati questo budino sparisce in un attimo

di

Scopri il budino alla zucca, un dessert cremoso, profumato e irresistibile. Facile da preparare e perfetto per l’autunno, conquista tutti e sparisce in un attimo.

Budino alla zucca pourfemme.it

Budino alla zucca: ideale per un dessert speciale e diverso dai soliti schemi, una volta assaggiato lascia senza parole tanto che sparisce in un attimo!

Ti è mai capitato di preparare un dolce e vedere che, prima ancora di raffreddarsi, tutti chiedono se ce n’è ancora? Ecco, con il budino alla zucca succede sempre così. L’ho fatto una sera d’autunno, quasi per gioco e per finire un pezzo di zucca che avevo in frigo, beh credimi, non ne è rimasta neanche una cucchiaiata. È venuto così morbido, profumato e gustoso, che ho lasciato tutti senza parole ed è finito in un lampo. Pensa che è così buono che mi è subito venuta la voglia di rifarlo, ti ho detto tutto!

Budino alla zucca pourfemme.it
Budino alla zucca pourfemme.it

E sai la cosa bella? Si prepara in pochissimo tempo e con ingredienti semplicissimi. Parliamo infatti di solo zucca, latte, zucchero e un po’ di amido per addensare, niente di più, eppure è favoloso. È dolce al punto giusto, non stucchevole e la cannella gli da quel tocco speziato che lo rende irresistibile e con la zucca si sposa divinamente. Beh, di certo è un dessert, che non ti preparano e se vuoi stupire davvero, devi assolutamente farlo anche tu. Ti garantisco che è un perfetto dopocena, oltre che una golosa merenda diversa dal solito, perfetta se vuoi cambiare un po’!

Budino alla zucca: così buono che ha spiazzato tutti!

Insomma, segui il mio consiglio, se hai amici a cena o vuoi stupire qualcuno con qualcosa di diverso dai soliti dolci, prova il budino alla zucca. Non solo è facile, ma anche veloce da fare e soprattutto incredibilmente buono. Quindi basta chiacchiere, allaccia il grembiule e seguimi, vedrai poi che dopo aver provato il budino così, ogni anno, non appena vedrai le foglie cadere, sarà il rimo dolce che preparerai. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti
Tempo di cottura: 30-35 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per il Budino alla zucca

Per 4 persone

  • 400 g di zucca pulita
  • 400 ml di latte
  • 80 g di zucchero
  • 55 g di amido di mais
  • 15 g di burro
  • 1 pizzico di cannella

Come si prepara il Budino alla zucca

  1. Inizia tagliando la zucca a cubetti e sistemala su una teglia rivestita di carta forno. Cuocila per circa 25-30 minuti a 180 gradi, finché diventa morbida e dolce. Quando la forchetta entra senza sforzo, è pronta, quindi sfornala e lasciala intiepidire qualche minuto. Versala poi in un mixer e frullala fino ad ottenere una crema liscia e vellutata.
  2. In un pentolino, scalda il latte con il burro, lo zucchero e la cannella, mescolando bene, ma senza portarlo a bollore. Poi a parte, sciogli l’amido di mais in un paio di cucchiai di latte freddo, così eviti i grumi. Quando il latte è caldo, aggiungi la purea di zucca e poi l’amido sciolto e riporta tutto sul fuoco, lasciando cuocere a fiamma bassa mescolando sempre senza fermarti.
  3. Quando il composto si addensa e diventa lucido e cremoso, raggiungendo la consistenza di una crema densa, spegni il fuoco e versalo negli stampini o in un unico contenitore grande. Lascia raffreddare il budino e poi metti in frigo per almeno 2 ore. Quando lo tiri fuori, puoi servirlo così com’è o con una spolverata di cannella sopra, o anche un po’ di panna montata se vuoi renderlo ancora più goloso.

Vedrai se poi non è come dico io, il budino alla zucca è il dolce perfetto per chi ama i sapori semplici ma diversi dai soliti schemi. Non solo è delicato e profumato, ma conquista tutti al primo assaggio tanto che ti chiederanno di certo la ricetta, provare per credere. E se ami la zucca in versione dolce, devi assolutamente provare anche la brownies alla zucca. Stessa dolcezza naturale, ma in formato torta da colazione che profuma tutta la casa. Buon appetito!

Gestione cookie