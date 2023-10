‘Zampe di gallina’ intorno agli occhi: con questi semplici rimedi il viso ritorna giovane e bello

Le zampe di gallina sono quelle rughe che odiamo praticamente tutti, ecco i rimedi facili e naturali per eliminarle.

La zona del contorno occhi è una delle più delicate del viso e va curata in modo specifico per evitare l’insorgere delle tanto temute zampe di gallina. Se già si hanno quelle brutte rughette attorno agli occhi e anche delle fastidiose borse, esistono una serie di rimedi naturali per ridurle o eliminarle.

Sono alcuni rimedi fai da te che possono rivelarsi davvero efficaci per ottenere un contorno occhi che sia il più possibile disteso, idratato e che dunque dia al volto un aspetto giovanile e riposato.

I rimedi naturali per eliminare le zampe di gallina

Il segreto per i rimedi naturali contro le zampe di gallina risiede nella scelta degli ingredienti, bisogna usare quelli giusti e saperli mixare nel modo adeguato. Se usati bene si potranno sostituire alle creme specifiche per il contorno occhi.

Il cetriolo è uno dei primi rimedi naturali contro le zampe di gallina, può essere usato solo, poggiandolo sugli occhi per una decina di minuti, o crearne una crema vera e proprio unendolo allo yogurt. Servirà a tonificare e ringiovanire la pelle, l’azione decongestionante e idratante propria del cetriolo sarà perfetta per una pelle idratata e distesa.

C’è poi l’olio essenziale di limone, anche questo un valido alleato contro le zampe di gallina e contro quei cupi cerchi scuri che a causa della stanchezza si creano sotto gli occhi. Si può mescolare all’olio normale per equilibrare l’acidità o anche con quello alle mandorle, aggiungendo un po’ di miele aiuterà ad attenuare le rughe attorno agli occhi.

Un altro rimedio naturale è anche il burro di cacao che va sciolto sul fuoco aggiungendo acqua di rose. Si può poi spalmare il composto con un pennello e lasciare agire per 15 minuti. In questo modo si otterrà una pelle distesa e molto luminosa, eliminando anche quell’effetto cupo che appunto si viene a generare attorno agli occhi quando non si usano i rimedi efficaci o non si presta molta attenzione alla cura di questa zona.

Un’altra alleata per le zampe di gallina è sicuramente la camomilla, che serve a distendere il contorno occhi. Questo è un vero e proprio rimedio della nonna, veloce e facile da attuare. Servirà a lenire il gonfiore della zona degli occhi, restringendo i capillari. Basterà posizionare due bustine raffreddate e lasciarle in posa per cinque minuti o più tempo. Le zampe di gallina saranno più distese e si avrà subito un aspetto più giovane.