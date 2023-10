Youtube si rinnova, ben 30 nuove funzioni per la popolare piattaforma

Youtube sta per introdurre 30 nuove funzioni tutte da scoprire. A breve, verrà rilasciato un importantissimo aggiornamento.

Youtube è una tra le piattaforme più utilizzate del web. Anche se molti utenti hanno iniziato a migrare verso TikTok, resta un punto di riferimento insostituibile. Ovviamente, per rimanere al passo con i tempi, l’azienda sta rilasciando nuovi aggiornamenti. Il prossimo sarà particolarmente importante perché introdurrà ben 30 funzioni inedite.

Si tratta di un bel cambiamento per gli utenti. Esso coinvolgerà sia i semplici spettatori che i creatori. Alcune implementazioni potrebbero non essere disponibili per tutti i dispositivi. Sicuramente, tablet e smartphone saranno gli strumenti più privilegiati. La curiosità è davvero tanta e, per fortuna, non bisognerà aspettare ancora molto per poterle sperimentare di persona.

Tante novità per Youtube: in arrivo 30 funzioni inedite

Il mondo dei social network è sempre in movimento. La tecnologia avanza e, di conseguenza, anche le piattaforme diventano più sofisticate. All’inizio, la concorrenza era poco. Facebook e Youtube andavano per la maggiore. Con il passare del tempo, però, si sono affermati spazi più veloci e immediati. È sufficiente pensare a Instagram e a TikTok per farsi un’idea della situazione. Questo, però, non vuol dire che le vecchie risorse debbano essere dimenticate. Tra pochi giorni, arriverà un aggiornamento per Youtube davvero rivoluzionario. Il suo compito sarà quello di introdurre 30 funzioni del tutto inedite.

Ecco quali saranno le novità più importanti:

Press to 2x: se si vuole velocizzare la visione di un video, sarà possibile attivare questa funzione. I tempi, in questo modo, si dimezzeranno

Tab You: unirà altre tab già presenti come la Libreria, la cronologia e l'area "Guarda più tardi"

Illuminazione del tasto Like ed Iscriviti: lo youtuber, durante il video, avrà la facoltà di far illuminare questi due pulsanti tramite delle parole stabilite. Questo potrebbe aumentare di molto il seguito dei creatori di contenuti

Stable volume: l'utente potrà stabilizzare il volume in modo da ridurre le discrepanze tra musica, voce e suoni di sottofondo. La visione, così, sarà molto più piacevole. Sarà il diretto interessato a doverlo attivare nelle impostazioni del video.

Oltre alle caratteristiche già elencate, ce ne saranno molte altre da scoprire. Sarà sufficiente esplorare Youtube con attenzione per rendersi conto degli incredibili cambiamenti. L’obiettivo è quello di rendere l’esperienza più piacevole, di catalizzare l’attenzione e di aumentare il traffico sul sito. Almeno sulla carta, tale aggiornamento sembra avere tutte le carte in regola per avere successo. L’ultima parola, però, spetta agli utenti.