Yoga contro lo stress: 3 posizioni per scacciare l’ansia e ritrovare la calma

Lo so, lo so, la vita sa essere molto stressante. Lavoro, casa, famiglia o anche solo università e problemi di tutti i giorni. Però te lo dico col cuore: devi sempre trovare qualche attimo per te stessa. Altrimenti rischi di impazzire.

Quando l’ansia sta per prendere il sopravvento, prova queste posizioni tratte dallo yoga, una disciplina utilissima per chi soffre molto lo stress.

Ti assicuro che faranno davvero la differenza e che ti aiuteranno ad imparare a gestire al meglio l’ansia provocata dalla vita di tutti i giorni. Vuoi saperne di più? Continua a leggere, dissiperò ogni tua curiosità in poche righe.

3 posizioni dello yoga per scacciare lo stress e l’ansia

Se ti senti spesso sopraffatta, agitata o mentalmente stanca, sappi che non sei sola. Tuttavia, esistono metodi semplici ed efficaci per ritrovare equilibrio e serenità, anche partendo da casa.

Uno di questi è lo yoga. Non serve essere esperte o particolarmente flessibili: anche solo alcune posizioni base, eseguite con consapevolezza e respiro profondo, possono ridurre il battito cardiaco, calmare la mente e sciogliere le tensioni muscolari.

Balasana è una delle posizioni più rilassanti dello yoga. Si pratica inginocchiandosi a terra, sedendosi sui talloni e piegandosi in avanti fino a poggiare la fronte sul tappetino, con le braccia distese in avanti o lungo i fianchi.

Questa posizione calma la mente, allunga dolcemente la schiena e rilassa le spalle. È perfetta nei momenti di ansia intensa o quando hai bisogno di ritrovare il contatto con il respiro. Rimani in questa posizione circa due minuti, respirando molto lentamente.

Viparita Karani è una posizione rigenerante che si esegue sdraiandosi sulla schiena con le gambe sollevate contro una parete. Il corpo forma una “L” rovesciata, mentre le braccia possono essere distese lungo i fianchi, con i palmi rivolti verso l’alto.

Questa posizione è eccellente per ridurre lo stress, migliorare la circolazione e calmare il sistema nervoso. È anche utile in caso di gambe gonfie o affaticate. Quanto mantenerla? Tra cinque e dieci minuti di tempo.

Supta Baddha Konasana o farfalla reclinata è l’ultima posizione di cui ti parlerò. Sdraiati sulla schiena con le piante dei piedi unite e le ginocchia che si aprono verso l’esterno. Puoi mettere dei cuscini o blocchi yoga sotto le ginocchia per maggiore comfort. Questa posizione apre il bacino, rilassa l’addome e aiuta a sciogliere le emozioni represse.

È molto utile nei momenti di ansia emotiva o stanchezza mentale. Cerca di tenerla almeno un paio di minuti, se riesci. Vedrai che, grazie a queste tre posizioni, imparerai a gestire meglio lo stress e a non farti sopraffare.