X-Factor anticipazioni prossima puntata | Giudici nel caso | Decisivo prima del Live

X-Factor è da poco ripartito con una giuria d’eccezione davvero incredibile formata da Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jack La Furia e Paola Iezzi. Le anticipazioni della nuova puntata sono davvero scottanti per il cast dei giudici e per l’attesa dei live.

Di anno in anno, X-Factor riesce a donare una lunga serie di emozioni al pubblico e non solo, dato che aumenta sempre di più il numero degli aspiranti artisti che decidono di mettersi in gioco nel tentativo di conquistare il proprio sogno.

Inoltre, impossibile negarlo, X-Factor è un fenomeno televisivo e social sotto molteplici punti di vista. La conferma arriva proprio dal modo in cui i video delle audizioni siano diventati virali in men che non si dica e che sono davvero attesi dai fan.

Non a caso, possiamo assistere alla puntata su Sky ogni giovedì, ma successivamente arrivano persino le repliche su TV8, come sempre attese dal pubblico. Adesso però si entra in un nuovo step del talent show.

X-Factor, anticipazioni prossima puntata: giudice a un bivio

Una lunga settimana di attesa per i fan di X-Factor è finalmente finita. Recentemente abbiamo avuto modo di vedere come i quattro giudici siano pronti per i Bootcamp e le selezioni dei nuovi concorrenti continuino senza sosta. Le audizioni, infatti, stanno riscuotendo un grandissimo successo e il livello dei talenti è talmente alto che persino i giudici sono rimasti senza parole.

La nuova puntata, poi, è attesa come sempre alle 21:15 su Sky Uno oppure in diretta streaming su NOW, mentre possiamo assistere alla replica in chiaro su TV8 nei prossimi giorni. A ogni modo, però, le anticipazioni pubblicate da vari siti online, compreso Sky TG24, fanno sapere che durante la messa in onda della nuova puntata Francesco Gabbani, così come Achille Lauro, Paola Iezzi e Jack La Furia, sostenuti da Giorgia alla conduzione, sono pronti a tornare dopo le audizioni con dei Bootcamp completamente cambiati in una versione inedita.

Sostanzialmente, dunque, sarà possibile seguire un’altra selezione che aprirà così un’inedita fase del programma.

Giudici di X-Factor puntati verso i live: chi salirà sul palco?

La fase inedita dei Bootcamp prevede un pass esclusivo che prende il nome di X Pass, affiancato alla fase di Last Call, ovvero l’ultima chiamata.

In particolar modo, infatti, per i giovani talenti sarà decisivo il parere positivo anche solo di uno dei giudici, per passare poi direttamente alla fase finale. Questo, dunque, dà ai giudici la possibilità di formare la propria squadra come desiderano, variandone i talenti e soprattutto avendo la possibilità di ripescare qualche concorrente che magari era stato messo erroneamente in secondo piano.