Weekend tra spa e natura per ammirare il foliage d’autunno: 7 posti magici per una fuga di coppia

Relax nella natura per ammirare i colori dell’autunno: questi sette centri spa offrono weekend indimenticabili.

Dalla Toscana all’Alto Adige fino alla Puglia, l’Italia offre una vasta gamma di destinazioni per coloro che cercano il massimo benessere e il relax. Ecco sette esclusivi centri benessere spa all’interno di hotel e dimore nobiliari, dove potrete rigenerare corpo e mente, immergendovi in un mondo di lusso, tranquillità e colori autunnali. La maggior parte di questi centri, infatti, è immersa nella natura!

Questi sontuosi centri benessere rappresentano solo l’apice dell’ospitalità di lusso italiana, offrendovi la possibilità di immergervi in un mondo di relax e rigenerazione, circondati dalla bellezza naturale dell’autunno e dalla ricchezza culturale dell’Italia.

Spa e natura per il foliage dell’autunno in Italia

Le Terme di Saturnia in Maremma sono forse le terme più famose d’Italia, e rappresentano un complesso termale esteso su 120 ettari. Con quattro piscine termali all’aperto e percorsi vascolari, questo luogo offre non solo relax ma anche trattamenti detox rigeneranti per aiutarvi a ritrovare una forma fisica sana. Più a Nord, a Cortina d’Ampezzo, l’Hotel de Len offre un’esperienza di benessere in armonia con l’ambiente circostante. La Spa dell’hotel offre un percorso termale che va dalle docce emozionali alla sauna salina, culminando in una vasca idromassaggio esterna con vista sulle montagne circostanti.

L’Hotel Terme Merano, un esclusivo 4 stelle superior situato nel centro di Merano, Alto Adige, offre una Sky Spa da 3200 metri quadri con una piscina a sfioro all’aperto che si affaccia sulle montagne circostanti. Qui potrete beneficiare di trattamenti speciali come l’agopuntura e la luminoterapia con biofotoni, oltre a partecipare a sessioni di yoga per migliorare la forza e la mobilità della schiena. Sempre in Alto Adige, l’Alpin Panorama Hotel Hubertus in Val Pusteria offre un’esperienza di benessere unica nel suo genere. Con una Skypool sospesa a dodici metri di altezza e una Spa sospesa chiamata “Heaven&Hell”, questo hotel è un paradiso per chi cerca una fuga rigenerante nella natura incontaminata.

Nel cuore della pittoresca Val d’Orcia in Toscana, c’è invece il Fonteverde Lifestyle & Thermal Retreat, un resort termale esclusivo a San Casciano dei Bagni. Questo antico rifugio termale offre eleganti suite e una spa termale di 5000 metri quadri con sette piscine, offrendo trattamenti all’avanguardia come il trattamento crioterapico firmato The Longevity Suite, che sfrutta temperature estremamente basse per promuovere il benessere. A San Giuliano Terme, sempre in Toscana, si trovano i Bagni di Pisa Palace & Thermal Spa, un affascinante resort termale situato in un palazzo settecentesco. Offre una varietà di piscine e vasche termali, insieme a trattamenti personalizzati nella Natural Spa, come l’Equilibrium Immuno, un programma che unisce alimentazione equilibrata, cura del corpo e tecniche di rilassamento antistress.

Infine, a Borgo Ignazia in Puglia, la Vair Spa offre un’esperienza di benessere psico-fisico basata sul detox, il relax e l’innovazione. Qui potrete sperimentare trattamenti unici in dialetto pugliese e godere di un viaggio sensoriale su misura creato da un team di esperti, tra cui persino una psicologa-massaggiatrice che unisce professionalità e empatia.